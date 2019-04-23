В российских школах появятся две новые должности

Министерство просвещения России предложило ввести в школах две новые должности — «старший учитель» и «ведущий учитель». Соответствующий проект постановления правительства РФ опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

В должностные обязанности «старшего учителя» войдут проектирование и координация участия педагогических работников в разработке компонентов образовательных программ общего образования, методическое сопровождение деятельности педагогов. «Ведущий учитель» будет заниматься интеграцией учителей, психологов, дефектологов, социальных педагогов в работу.

Ранее министр просвещения РФ Ольга Васильева рассказала, что отечественные школы больше всего испытывают дефицит в учителях математики и английского языка.