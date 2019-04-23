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В российских школах появятся две новые должности

17:23, 23.04.2019 1
В российских школах появятся две новые должности
Фото: pixabay.com

Министерство просвещения России предложило ввести в школах две новые должности — «старший учитель» и «ведущий учитель». Соответствующий проект постановления правительства РФ опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

В должностные обязанности «старшего учителя» войдут проектирование и координация участия педагогических работников в разработке компонентов образовательных программ общего образования, методическое сопровождение деятельности педагогов. «Ведущий учитель» будет заниматься интеграцией учителей, психологов, дефектологов, социальных педагогов в работу.

Ранее министр просвещения РФ Ольга Васильева рассказала, что отечественные школы больше всего испытывают дефицит в учителях математики и английского языка.

ОбществоОбразование
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17:36
    если младшего добавить, то будет комплект.
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