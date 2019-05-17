Суд удовлетворил ходатайство ПСО «Казань» об экспертизе печати в договоре поручительства на 897 млн

Фото: Лейсан Набиева

В Арбитражном суде продолжилось рассмотрение дела по иску «Татфондбанка» к ПСО «Казань» о договоре поручительства за ООО «Урман» на сумму 897 млн рублей. Суд удовлетворила ходатайство ответчика об экспертизе оттиска печати, имеющемся на спорном договоре.

На предыдущем заседании суд обязал АСВ, конкурсного управляющего банка, предоставить оригиналы документов с образцами подписи главы «ПСО «Казань» Равиля Зиганшина для проведения сверки. От представителя ответчика Станислава Захарова требовалось предоставить суду печать для исследования оттиска, который присутствует на спорном договоре.

Представитель АСВ Елена Седова предоставила договор банковского вклада от 22 декабря 2014 года и дополнительные соглашения к договору: «Ответчик на данных документах основывал в том числе свои требования в другом судебном процессе, поэтому сомнения в том, что он не будет их оспаривать, у меня нет».

— У Зиганшина были личные обязательства, кредитный договор в банке — это один договор с допсоглашениями разными месяцами вплоть до декабря 2015 года. В каждом документе присутствует подпись и оттиск печати — всего 11 документов, 11 подписей, 11 оттисков печати. К данному договору банковского вклада также имеется соглашение от 31 декабря 2015 года, [которое] также ставит под сомнение слова ответчика о том, что его в Казани не было в эту дату, — отметила Седова.

Захаров пояснил, что печать у ПСО не одна, но конкретно та, которую он принес, ставится на кредитных договорах, договорах банковского вклада, на госконтрактах. Суд отобрал несколько листов с оттисками печати для экспертизы в случае удовлетворения ходатайства.

После того как суд удалился в совещательную комнату, пришедшие на заседание вкладчики «Татфондбанка» посетовали, почему Седова не попросила по крайней мере две печати ПСО. «Печать одна проставлена, а не две, у нас есть сомнения относительно одной печати», — пояснила она.