Ученые представили доклад, из которого следует, что миллион видов животных и растений на грани исчезновения

В докладе межправительственной научно-политической платформы по биоразнообразию и экосистемным услугам IPBES заявляется, что человечество все быстрее уничтожает биосферу. Информация размещена на официальном портале структуры.

Ученые из 50 стран, которые работали над докладом, заявили, что из-за воздействия человека на окружающую среду почти миллион видов животных и растений оказались на грани вымирания.

Напомним, ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев допустил введение в России для защиты природы запрета на использование пластика.

«Пластик является существеннейшей угрозой всей планете», — сказал он, отметив, что сейчас есть компоненты, которые способны заменить пластик.

По его словам, в некоторых странах также рассматривают возможность введения запрета на использование пластика.