Уоррен Баффет назвал себя идиотом из-за нежелания приобретать акции Amazon

Миллиардер Уоррен Баффет, являющийся одним из самых известных инвесторов, признался, что его холдинговая компания Berkshire Hathaway только недавно приобрела акции онлайн-ритейлера Amazon. Он назвал себя идиотом за промедление.

«Да, я был фанатом, и я был идиотом, раз не покупал», — рассказал бизнесмен в интервью телеканалу CNBC, признавшись, что давно симпатизирует и основателю Amazon Джеффу Безосу, и самой компании.

По его словам, решение о покупке принял один из сотрудников Berkshire Hathaway. Баффет не уточнил, сколько его компания потратила на ценные бумаги Amazon.

Напомним, что в 2018 году капитализация Amazon пробила планку в $1 млрд, а глава компании Джефф Безос уже давно лидирует в списке Forbes как самый богатый человек планеты.