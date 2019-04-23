Минниханов посетил в Кукморе новую камнеобрабатывающую фабрику

Сегодня президент Республики Татарстан Рустам Минниханов в рамках рабочей поездки в Кукморский район побывал на камнеобрабатывающей фабрике «Мастер и камень Индустрия».



Предприятие специализируется на переработке натуральных камней и изготовлении облицовочных и тротуарных плит, кухонных столешниц, подоконников и других изделий из камня. Продукция поставляется предприятиям на территории Татарстана, Московской, Владимирской, Нижегородской, Самарской, Ленинградской областей.



Минниханов осмотрел производственный цех, а также ознакомился с технологией по обработке различных видов камней, передает пресс-служба президента РТ.



При выходе завода на проектную мощность рабочими местами планируется обеспечить более 100 человек.



Ранее президент РТ провел заседание Инвестиционного совета Татарстана. На нем обсуждалось создание медицинского промпарка на базе «Казань Экспо».