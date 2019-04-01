Выходец из Пермского края возглавил алтайское УФСБ

Выходец из Пермского края, полковник Роман Плотников возглавил УФСБ по Республике Алтай.

Прежний начальник управления Александр Веселев освобожден от занимаемой должности в связи с переводом на новое местоу службы, уточнили в пресс-службе правительства региона.

Роман Плотников родился 1 декабря 1976 года в городе Кунгур Пермской области. Работал в органах безопасности с 2000 года. До назначения в Алтай проходил службу в территориальных органах безопасности Калининградской и Вологодской областей, Пермского края.

Сообщается, что Плотников является ветераном боевых действий, а также имеет ряд государственных и ведомственных наград.

Напомним, ранее сообщалось, что по итогам 2018 года ФСБ предотвратила 15 терактов.