Правительство РФ утвердило госпрограмму научно-технологического развития России

Правительство России утвердило госпрограмму «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» на 2019—2030 годы.

Как отмечается на сайте кабмина, реализация государственной программы «Развитие науки и технологий» на 2013—2020 годы досрочно прекращается».

В 2019 году на реализацию новой госпрограммы из бюджета планируется выделить 688,3 млрд рублей, в 2020-м — 740,7 млрд рублей, в 2021-м — 795,9 млрд рублей. К 2030 году на программу потратят до более чем 1 трлн рублей.

Ранее ректор МГУ Виктор Садовничий назвал самые востребованные научные направления в будущем.