ВЦИОМ: 62% россиян винят родителей за массовые драки детей в школах

Большинство жителей России (62%) считают, что родители и воспитание в семье являются главными факторами, влияющими на массовые драки в школах. Об этом свидетельствуют данные ВЦИОМ.

Согласно опросу, треть респондентов (30%) винит в подобных случаях учителей и школу. 23% опрошенных возлагают ответственность на СМИ, 12% — на среду обитания ребенка. 8% россиян объясняют массовые школьные драки отсутствием патриотического воспитания.

Также 63% россиян заявили, что во время их обучения в школе таких драк было меньше, 24% респондентов утверждают, что драк в школах было примерно столько же, сколько и сейчас. 6% участников опроса сказали, что раньше подобных инцидентов было больше, передает «РИА Новости».

В опросе ВЦИОМ участвовали более 1 600 респондентов старше 18 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что каждый пятый житель России никогда не был в театре.