Норвежский лыжник назвал российских спортсменов тупыми

Норвежский лыжник Ханс Кристер Холунд раскритиковал тактику российских лыжников в масс-старте в рамках шестого этапа «Тур де Ски», оскорбив российских лыжников и назвав их «тупыми», пишут «РИА Новости».

Гонка классическим стилем в итальянском Валь-Ди-Фьемме завершилась победой другого норвежца, Йоханнеса Клебо, который на финише менее чем на секунду опередил представителя Италии Франческо Де Фабиани и на 2 с половиной секунды — россиянина Александра Большунова.

Сергей Устюгов остается ближайшим преследователем Клебо в общем зачете, финишировав 16-м с отставанием более сорока секунд. В первой десятке, помимо Большунова, оказались еще четверо россиян.