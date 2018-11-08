В Перми осудили организатора банды дилеров, продававших наркотики за криптовалюту
В Перми суд вынес приговор лидеру преступной группировки, которая занималась распространением запрещенных веществ в нескольких регионах России.
По информации полиции, в октябре 2017 года 26-летний екатеринбуржец через интернет-магазин организовал продажу наркотических и психотропных веществ на территории Перми, Екатеринбурга, Ижевска и Челябинска.
Вместе с преступником работали восемь человек, выполнявшие роли курьеров и закладчиков. Оплата производилась посредством криптовалюты, которая впоследствии обналичивалась. Во время обысков в Екатеринбурге и Перми следователями было изъято около 15 килограммов наркотиков.
Организатор банды дилеров заключил досудебное соглашение, его дело рассматривалось в особом порядке. Мужчина был приговорен к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафу в миллион рублей.
Дело в отношении других фигурантов в настоящий момент рассматривается в Пермском краевом суде. Мужчинам грозит пожизненное лишение свободы.
Напомним, ранее стало известно, что в Самаре осудят наркобанду, заработавшую на продаже запрещенных веществ 285 млн рублей.Общество
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