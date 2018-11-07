Россия пригрозила запретить экспорт древесины в Китай из-за «черных вырубок»

Россия может полностью запретить вывоз древесины в Китай, если не будет решена проблема с незаконной вырубкой леса и экспортом сырья.

«Если мы в ближайшее время не наведем порядок со стороны в том числе Китая, мы закроем полностью экспорт в Китай древесины», — заявил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин.

Для решения проблем он предложил представителям китайского правительства построить в России 10—12 семеноводческих комплексов для восстановления лесов, пишет Forbes.

«Вам нужен лес — восстанавливайте нам лес», — пояснил он.

При этом спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что необходима межведомственная программа жестких, серьезных мер, а не помощь Китая.

«Никто нам не поможет, если мы у себя внутри не наведем порядок», — заявила Матвиенко.

Ранее сообщалось, что Общероссийский народный фронт предлагает правительству законодательно ввести понятие «опасные коммунальные отходы». К ним ОНФ предлагает отнести градусники, батарейки, ртутные и энергосберегающие лампы.