В ОНФ предложили законодательно признать батарейки и градусники опасными отходами

Общероссийский народный фронт предлагает правительству законодательно ввести понятие «опасные коммунальные отходы».

К ним ОНФ предлагает отнести градусники, батарейки, ртутные и энергосберегающие лампы, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу движения. Кроме того, общественники просят оснастить все контейнерные площадки в России инфраструктурой для сбора таких отходов.

По данным опроса ОНФ, более 95% граждан даже не знают о том, что перегоревшие энергосберегающие лампы и батарейки необходимо утилизировать раздельно.

Отмечается, что тезисы были включены в национальный проект «Экология».

Напомним, Минприроды предложило создать управляющую госкомпанию в сфере обращения с отходами. Тем временем, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об изменениях в правилах обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).