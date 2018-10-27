В ОНФ предложили законодательно признать батарейки и градусники опасными отходами
Общероссийский народный фронт предлагает правительству законодательно ввести понятие «опасные коммунальные отходы».
К ним ОНФ предлагает отнести градусники, батарейки, ртутные и энергосберегающие лампы, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу движения. Кроме того, общественники просят оснастить все контейнерные площадки в России инфраструктурой для сбора таких отходов.
По данным опроса ОНФ, более 95% граждан даже не знают о том, что перегоревшие энергосберегающие лампы и батарейки необходимо утилизировать раздельно.
Отмечается, что тезисы были включены в национальный проект «Экология».
Напомним, Минприроды предложило создать управляющую госкомпанию в сфере обращения с отходами. Тем временем, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об изменениях в правилах обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).ОбществоВласть
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