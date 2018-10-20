Активисты предложили перевести Самару и Ульяновск на московское время

На портале «Российская общественная инициатива» размещена петиция, с просьбой изменить время в Самарской и Ульяновской областях. Автор предлагает вернуть московское время в регионах и «отказаться от манипуляций с часовыми поясами».

«Световой день, сумерки и ночное время наступают на 1 час раньше. Население привыкло жить и сверять часы с курантами Кремля. Очень удобно и правильно», — говорится в сообщении.

По мнению автора обращения, правительству РФ вообще пора прекратить эксперименты со временем. Пока проголосовали чуть более 500 человек, из них против инициативы высказались 270 респондентов.

Для рассмотрения инициативы на федеральном уровне за нее должны проголосовать 100 000 человек.