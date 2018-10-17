Певец Стинг потребовал убрать вип-зоны на концертах в Казани и других городах

Британский певец Стинг потребовал убрать ВИП-зоны и ложи на российских концертах, чтобы цена билетов была не такой высокой и пришла «нормальная публика». О требованиях Стинга рассказал организатор концертов музыканта в Казани и Екатеринбурге Иван Гомельский.

«Випов» не будет ни в одном городе, даже в Москве… Лож, диванов, он сказал, никаких я не хочу», — процитировал требования Стинга Гомельский.

По его словам, певец отказался выступать при наличии ВИП-зон. Отмечается, что из-за условий билеты на концерт подешевеют, а мероприятие будет «более подвижным», пишет TJ.

Однако организаторы в Петербурге и Москве отказались убирать ВИП-зоны, даже несмотря на ультиматум музыканта. По их словам, ВИП-зоны были распределены еще во время старта продаж билетов, и есть некая «распоясовка», которую нельзя изменить.

Напомним, в Казани концерт музыканта состоится 7 ноября.