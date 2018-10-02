Бывший замгендиректора ОЭЗ «Иннополис» Халитов возглавил «Корпорацию развития Нижегородской области»

Бывший заместитель гендиректора по правовым вопросам ОЭЗ «Иннополис» Тимур Халитов назначен генеральным директором АО «Корпорация развития Нижегородской области». Соответствующее решение принял губернатор региона Глеб Никитин.

На новой должности Халитов сменил Максима Тевса, сообщается на сайте правительства Нижегородской области.

АО «Корпорация развития Нижегородской области» создана в мае 2018 года. Она занимается поиском и привлечением инвесторов, обеспечением участия приоритетных проектов в федеральных программах, комплексным сопровождением исполнения проектов по принципу «одного окна».

В настоящее время объем инвестиций по проектам, которые находятся в стадии реализации составляет 60,72 млрд рублей.

Тимур Халитов родился в Казани. С 1999 по 2004 год работал на предприятии «Энергосбыт» ОАО «Татэнерго». С 2010 по 2017 год он занимал должность заместителя гендиректора по правовым вопросам ОЭЗ «Иннополис».

Ранее Глеб Никитин назначил своим заместителем экс-гендиректора ОЭЗ «Иннополис» Игоря Носова.