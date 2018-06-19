Звезда «Реальных пацанов» снялась в шоу о Филиппе Киркорове

Пермская актриса, звезда сериала «Реальные пацаны» Мария Федункив снялась в федеральном ток-шоу «Привет, Андрей!». Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

Темой выпуска стал скандальный клип Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий». Ведущий Андрей Малахов пригласил на программу знаменитостей, где они станцевали под эту песню в рамках нового флешмоба.

Стоит отметить, что после выхода видео Киркорова в Сети начали собирать петицию, чтобы лишить певца звания народного артиста страны.

Напомним, похитителями костюмов у Киркорова в Нижегородской области оказались подростки.