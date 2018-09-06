Замначальника полиции Набережных Челнов стал Роберт Хазиев
Полковник полиции Роберт Хазиев, возглавлявший ОП №2 «Комсомольский», занял пост заместителя начальника полиции Управления МВД России по городу Набережные Челны.
На его место в отделе полиции №2 «Комсомольский» назначен полковник полиции Ирек Насиров, сообщили в пресс-службе УМВД России по Набережным Челнам.
Ранее Насиров занимал должность заместителя начальника УМВД по Нижнекамскому району, а также работал в отделе уголовного розыска Боровецкого и Центрального ОВД Набережных Челнов.ОбществоВласть Татарстан
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