МВД Башкирии: от действий экс-директора одного из МУПов Уфа потеряла 42 млн рублей

Полиция Башкирии заподозрила в злоупотреблении бывшего директора МУП «Служба заказчика и технадзора Уфы» Антона Султанова. По предварительной информации его действия нанесли городу 42 млн рублей.

«Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Башкортостан совместно с прокуратурой города Уфы выявлен факт злоупотребления полномочиями со стороны руководителя одного из муниципальных унитарных предприятий», — сообщает пресс-служба МВД по РБ.

У МУП «Служба заказчика и технадзора Уфы» было дочернее предприятие – ООО «Служба заказчика», пишет «Коммерсант». Султанов передал часть уставного капитала в этой компании коммерческой структуре — ООО «Центр развития городских проектов». При этом он не посоветовался с администрацией Уфы.

В результате доля «Центра развития городских проектов» в компании составила 51%.

Основным активом ООО «Служба заказчика» были более 10 земельных участков в микрорайонах Дема, Сипайлово, Глумилино и других кадастровой стоимостью около 270 млн руб. Впоследствии общество переступило некоторые из них застройщикам.