Гайниев Ильнур Зуфарович
Общая информация
Родился 5 июля 1988 с. Подгорный Байлар, ТАССР.
Образование:
— 2010 г. — Казанский государственный университет культуры и искусств,
— 2014 г. — Казанский государственный энергетический университет,
— 2023 г. — высшая школа бизнеса КФУ
Трудовая деятельность:
— 2005 по 2011 гг. — солист театра танца «Сайдаш» при КазГУКИ.
— 2010 по 2015 гг. — культорганизатор в филиале ОАО «Генерирующая компания» санаторий-профилакторий «Балкыш».
— 2015 по 2016 гг. — директор спортивно-досугового центра «Дружба» с. Песчаные Ковали.
— В 2016 г. — директор бюджетного учреждения культуры «Районный Дом культуры» Лаишевского района и г. Лаишево РТ, и.о. начальника отдела культуры Лаишевского района.
— 2016 по 2019 гг. — начальник отдела культуры исполкома Лаишевского района.
— В 2019 г. — заместитель начальника управления культуры исполкома Зеленодольского района.
— 2019 по 2020 гг. — начальник управления культуры исполкома Зеленодольского района.
— 2020 по 2024 гг.— директор Мензелинского государственного татарского драматического театра им. Сабира Амутбаева.
— С августа 2024 г. — директор Казанского татарского государственного театра юного зрителя им. Габдуллы Кариева.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420107, г. Казань, ул. Петербургская, 55Б
- Телефон: 420107, г. Казань, ул. Петербургская, 55Б
- Email: tatar.tyuz@tatar.ru
Дата последнего обновления: 15.10.2024