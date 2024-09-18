Сидоров Алексей Васильевич
Общая информация
Родился 1 февраля 1978 г. в с. Караишево Лаишевского района ТАССР.
Образование:
— 2001 г. —Казанский государственный технический университет им. А.Н.Туполева.
Трудовая деятельность:
— 2001 по 2005 гг. — авиационный техник, Казанское авиационное производственное объединение им. Горбунова.
— 2005 по 2007 гг. — ведущий специалист, государственный инспектор отдела надзора за авиационной безопасностью, татарское управление государственного авиационного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.
— 2007 по 2022 гг. — ведущий консультант, ведущий советник отдела воздушного и водного транспорта, заместитель начальника отдела, начальник отдела инфраструктурного развития, начальник управления транспорта и логистики, начальник управления транспорта Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.
— 2022 по 2024 гг. — заместитель генерального директора по эксплуатации, МУП «Метроэлектротранс».
— января 2024 г. — председатель Комитета по транспорту исполкома г. Казань.
Награды и звания:
— Государственный советник РТ 1 класса.
— 2019 г. — Заслуженный работник транспорта РТ.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, республика Татарстан, г. Казань, ул. Островского, д. 23, корп. 1
- Телефон: (843) 292-33-50, (843) 223-26-30
- Email: kt.kazan@tatar.ru
- Сайт: https://www.kzn.ru/meriya/ispolnitelnyy-komitet/komitet-po-transportu/
Дата последнего обновления: 18.09.2024