Макаров Дмитрий Юрьевич
Промышленность, Химическая и нефтехимическая промышленность
Общая информация
Родился 23 января 1972 г. в г. Москва.
Образование:
Окончил московский государственный технический университет им. Баумана (1995 г.)
Трудовая детельность:
С января 2020 г. — генеральный директор АО «Аммоний».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Менделеевск
- Адрес: 423650, г. Менделеевск, Промзона, а/я 26
- Телефон: (85549) 2-60-01
- Email: info@ammoni.ru
- Сайт: www.ammoni.ru
Дата последнего обновления: 26.09.2024