Список персон

Макаров Дмитрий Юрьевич

Промышленность, Химическая и нефтехимическая промышленность

Общая информация

Родился 23 января 1972 г. в г. Москва.

Образование:

Окончил московский государственный технический университет им. Баумана (1995 г.)

Трудовая детельность:

С января 2020 г. — генеральный директор АО «Аммоний».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Менделеевск
  • Адрес: 423650, г. Менделеевск, Промзона, а/я 26
  • Телефон: (85549) 2-60-01
  • Email: info@ammoni.ru
  • Сайт: www.ammoni.ru

Дата последнего обновления: 26.09.2024


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