Гид по улице Пушкина: от спортсменов до клабберов

Прогулки по Куйбышева. Часть 4-я

Особо переменившаяся в советское и постсоветское время часть улицы Пушкина объединяет бедняков, политических жертв, студентов, грандиозные проекты и бывшие трущобы, при этом еще и чудом сохранившиеся. В царскую эпоху это уже Рыбнорядская, а в наши времена — Куйбышева.

УНИКС (Кремлевская, 18)

Огромный культурно-спортивный центр Казанского университета появился в 1989 году, при этом строили его 10 лет. Строили его по проекту Ольги Кашинцевой, которая так же, как работник ГИПРОВУЗа, государственного института по проектированию высших учебных заведений, придумала 17-этажный корпус физического факультета. В здании с перепадом высот в 13,5 метра открылась дискотека и скалодром. А на месте УНИКСа стояло множество старинных домов: тот, где жил поэт Хади Такташ, можно было спасти, если бы объект подвинули буквально на несколько десятков сантиметров. Первоначально УНИКС назывался третьим корпусом, а нынешнее название, от «УНИверситет, Культура, Спорт», получил в 1991-м.

Пушкина, 28. Фото: yandex.ru/maps

Дом, где жил Киров (Пушкина, 28)



Сергей Костриков родился в Уржуме, а в Казани учился три года в низшем механико-техническом промышленном училище (один из предшественников КНИТУ). Закончил обучение в пятерке лучших выпускников. А жил он в этом двухэтажном доме. Уехав в Томск, стал чертежником и вступил в Российскую социал-демократическую рабочую партию. Памятную доску на доме установили в 1940-м, через шесть лет после смерти, сейчас ее там нет.

Пушкина, 18. Фото: Дмитрий Кояш/photobuildings.com

Клуб общества приказчиков (Пушкина, 18)



Дом 1832 года, который называют по имени двух владельцев. Якова Степанова, сына профессора полицейского права, — при нем дом в конце XIX века перестроили в трехэтажный. Там был клуб общества приказчиков. И торговца чаем и сахаром Бурганутдина Муллина (его другой дом служит музеем на улице Насыри), двухэтажный, где находилось Казанское общество пчеловодов. После революции это Дом культуры профсоюза работников госторговли и потребкооперации. С пчеловодами и сахаром, кажется, связь понятная, общество заведовало музеем, выпускало книги, обучало людей. Среди его членов был Александр Баратынский.

Пушкина, 24. Фото: wikimapia.org

Начало Марусовки (Пушкина, 24)



На советском доме 1930 года, аналоги которого можно найти в Авиастрое, висит табличка, что во дворе находится здание, где жил Максим Горький. Огромное количество объектов, из которых сохранилось немного, — владения Спиридона Марусова, создавшего целую империю из ночлежек, доходных домов, мастерских. Горький обитал здесь в 1884—1885-х, о чем писал в «Моих университетах», его соседом был некий Гурий Плетнев, в комнате была одна кровать, спали по очереди. Из наблюдений за жизнью нищих, проституток, рабочих и выросли многие ранние произведения Горького.

Пушкина, 25. Фото: wikimapia.org

Редакция газеты «Рабочий» (Пушкина, 25)



Продолжая тему РСДРП (б). Статус объекта культурного наследия регионального значения это здание получило, потому что в 1917 году здесь работал казанский комитет партии большевиков и редакция их газеты «Рабочий», выходившая с марта. Печаталась в типографии братьев Каримовых на углу Парижской Коммуны и Габдуллы Тукая (так что его тоже взяло под охрану государство).

Пушкина, 20. Фото: 2gis.ru

Новодел (Пушкина, 20)



Пассаж 1913 года, снесенный в 2005 году, а теперь воссозданный со стилизацией под старый фасад — один из примеров длинных историй недвижимости на одной из ключевых улиц города.

Пушкина, 17. Фото: wikimapia.org

«Арена» (Пушкина, 17)

Здание торгового комплекса Потребкооперации (их дом культуры — аккурат напротив) построили в 1970-е годы. На первом этаже здесь работал магазин «Дары природы», а на втором — ресторан «Огни Казани». В 1995-м здесь открылся клуб «Арена», первое заведение такого рода в городе. В 2017 году помещения клуба в два этажа площадью 2207 квадратных метров выставили для аренды за 950 тысяч рублей. К этому времени первый этаж занимал магазин, а второй — ресторан, как будто ничего не изменилось со времен застоя.

