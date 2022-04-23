«Новый 1992-й»: слухи о «Чернобыле» на Волге, дебаты о флаге Татарстана, немцы уезжают из страны

Спецпроект «Реального времени»: какой была жизнь республики 30 лет назад. Часть 23-я

Фото: Наиль Хадеев

Современные реалии России нередко напоминают события 30-летней давности, хотя страна и республика реагировали на них иначе. Пока политики, сменяя друг друга на трибунах, говорили о необходимости реформ, продукты пропадали с прилавков. В Казани устроили настоящий переполох, поверив слухам о химической аварии на Волге. В столице республики обсуждали, каким будет новый флаг Татарстана, и чествовали чемпионку мира по легкой атлетике Лилию Нурутдинову, победившую в Токио. О чем еще писали советские газеты Татарстана — в традиционном историческом дайджесте «Реального времени».

«Какого цвета флаг на крыше»



В апреле 1991 года в Казани активно обсуждали вопрос, какой должна быть государственная символика республики. Например, в заметке ниже оцениваются выдвигавшиеся тогда идеи, каким быть государственному флагу Татарстана. С некоторыми суждениями сложно согласиться. Например, автор считает, что стремление татар к собственному зеленому флагу — это «возвращение к символам средневековья». Но в информации об этом символе республики нет ничего общего со средневековыми полотнищами Казанского ханства.

В ряде республик, в том числе и в бывших автономиях, либо уже изменили государственную символику, либо активно обсуждают этот вопрос. И Татарстан тут — не исключение.



Но почему-то повсюду прослеживается одна тенденция: возвращение к символам средневековья или к более поздним, но непременно дореволюционного периода. Инициаторы таких перемен видят в этом восстановление исторической связи с прошлым народа, с религией, которую он исповедовал. Они упорно открещиваются от символики, отражающей социально-общественный характер государства, социалистический выбор, сделанный его народом.



В отношении Прибалтики, Грузии, Молдовы, где взят курс на изменение общественно-политического строя, это не удивляет. Но почему же их примеру следуют в тех республиках, которые намерены оставаться советскими и социалистическими?



Считаю, что символика Татарстана должна отражать особенности общественного строя и перспективу его развития. Чем вдруг стали плохи гербы и флаги, принятые в 20-е годы? И красный флаг, и герб передают специфику государства трудящихся, народной власти, они и должны стать основой республиканской символики. Безусловно, найдутся желающие видеть над Казанью зеленые флаги с полумесяцем. Но ведь это не национальная, а религиозная символика — у нас же не исламская республика! Еще более абсурдным выглядит другое предложение: соединить на одном полотнище крест и полумесяц... Не так решаются национальные проблемы.



Надеюсь, что Верховный Совет Татарстана не последует примеру тех республик, где в угоду политической конъюнктуре поспешно перечеркивают десятилетия в жизни своего народа. Да и не дело это — менять государственную символику со сменой очередной политической моды. Государство должно уважать себя и свою религию. И. Галимов*.

Фото: Михаил Козловский

«Похоже, грянет буря»

Денежная реформа и отпуск цен «слизали» с прилавков последние товары весной 1991 года. И, как сообщали на Съезде народных депутатов РСФРС, «в Казани у 50—60 процентов женщин развивалась анемия, малокровие, что было связано напрямую с низким качеством питания». Депутаты же ругались между собой по вопросу, оставить колхозы или сделать выбор в пользу фермерства. Другие отмечали, что именно совхозы и колхозы тогда во многом спасали горожан, обеспечивая продовольствием.

Наш парламентский корреспондент Елена Таран передает с внеочередного Съезда народных депутатов РСФСР.



Вот уже три дня в российском парламенте идут в основном бесплодные дискуссии по первому вопросу — о политическом и социально-экономическом положении в РСФСР. И дискуссии все эти больше напоминают игру КВН, где две команды, в данном случае правые и левые, соревнуются, вернее, изощряются в том, как бы сильнее и больнее задеть противника. Причем представители обеих сторон зачастую не выбирают выражений, пользуются не всегда честными методами борьбы.



К примеру, уже на следующий день после принятия решения о приостановке действия постановления Кабинета министров СССР и Указа президента депутаты подвергли сомнению результаты электронного голосования. В некоторых депутациях, в том числе и от Татарстана, голосовали за отсутствующих парламентариев. Эти и другие факты подтверждают, что в российском парламенте политика вершится не всегда чистыми методами.



Чем закончится «КВН» на высшем уровне, сказать сложно, но с каждым противостояние усиливается, в ход идут подтасовки, непроверенная информация, откровенная грубость. Разговор все дальше уходит от обсуждения политических и социально-экономических проблем в сторону выяснения отношений. Иные ораторы не стесняются даже покопаться в грязном белье оппонента**.

«Война объявлена, что дальше»

Гласность в те дни не просто выродилась в «болтовню» и даже «истерическую реакцию», как пишет автор заметки ниже, а привела к тотальной глухоте к доводам политического противника. На компромиссы не желали идти ни сторонники СССР, ни сторонники суверенных прав союзных республик, хотя две трети татарстанцев той же весной высказались за сохранение Союза. Будущий президент России Борис Ельцин делал все возможное, чтобы «размежеваться» с центром, то есть генсеком СССР Михаилом Горбачевым, фактически объявив своим противникам «войну» — что и привело в результате к соглашениям в Беловежской пуще, законность которых многими оспаривается.

Делать политические прогнозы стало в наше время занятием неблагодарным. Ошибешься — тебя перестанут слушать. Окажешься прав — не обрадуешься сам, так как сегодня прогнозируются, как правило, отнюдь не добрые перемены.



Из моей предыдущей статьи редакция «Советской Татарии», надо думать, из лучших побуждений, сняла один пассаж, в котором я писал, что возможность политических компромиссов в развернувшейся политической борьбе сужена до крайних пределов. Увы, мнение это оправдывается и подтверждается последними событиями в стране. Недавние заявления лидера российского парламента выдержаны в терминологии объявления боевых действий. Эти действия намечается развернуть против центра. Правда, российский прокурор и некоторые органы печати в очередной раз взялись убеждать нас, что мы неправильно поняли упомянутого лидера, что слово «война» он употребил в переносном смысле, а если и объявил войну, то не всему же народу... Признаюсь, я тоже не уловил, что война объявляется народу. Но то, что воевать собираются при помощи народа и против значительной части народа, — сомнений не вызывает.



Как случилось, что нас подвели вплотную к роковой черте? Какую такую сверхценную добычу намереваются оспаривать, прибегая к самым крайним средствам? Возьмусь предположить, что, как и положено в преддверии всякого гражданского противостояния, такой добычей является политическая власть. Правда, в позициях противоборствующих сторон сеть значительная разница: одна эту власть имеет, причем власть конституционную; другая полна решимости ее отобрать, не испытывая особого уважения к Основному закону**.

Фото: Михаил Козловский

«Проверено — фенола нет»



Цензура и стремление чиновников замалчивать проблемы, как известно, приводят лишь к порождению в народе недостоверной информации, выдаваемой за истину: «брат слышал, врать не буду». Поэтому неудивительно, что весной 1991 года казанцы всполошились из-за слуха об аварии в Чебоксарах, из-за которой «отравлена вся Волга». Власти Казани возмущались, мол, «кому-то хочется в наше неспокойное время еще больше раскачать лодку». Но горожане еще помнили об экологической катастрофе в Уфе за два года до этого, когда утечка фенола привела к массовому отравлению жителей города: полгода уфимцы не могли употреблять воду из крана — это было запрещено.

Позвонили в полночь:



— Запасайтесь водой. В Чебоксарах авария, фенолом отравлена вся Волга.



— Неуместная шутка.



— Какие шутки?! Мой брат работает в МВД, сейчас он как раз на дежурстве. Сведения достоверные!



В воскресенье утром слухами была взбудоражена вся Казань. Шквал звонков обрушился на горисполком. А еще накануне, в субботу вечером, сработала схема оповещения республиканской комиссии по чрезвычайным происшествиям.



Горисполком оперативно развернул муниципальные «силы быстрого реагирования». На круглосуточную вахту заступили экологи. В 20 часов 30 минут были готовы первые пробы, взятые в районе Волжского водозабора. Вздохнули с облегчением: содержание фенола у казанского берега колебалось в пределах обычных фоновых показателей. Анализы пошли через каждый час, результат тот же: нет и намека на повышенное загрязнение.



Круг проверки тем не менее расширялся. В штабе ГО Приволжско-Уральского военного округа, где расположен банк данных о всех авариях в нашем регионе, ответили коротко: ЧП не зафиксированы. К. Исхаков, председатель Казанского горисполкома, трижды связывался с Советом министров Чувашии. Председатель Госкомприроды ТССР А. Сидельников звонил своему коллеге... Оказалось, в Чебоксарах все спокойно.



Итак, город поднял на ноги всего лишь слух. Задумаемся над этим. Слухи, в общем-то, в пустом пространстве не рождаются. Совершенно точно установлено, что официальных оповещений в город не поступало. Тем не менее доброжелатели, обзванивавшие квартиры казанцев, приводили все новые «достоверные» детали. Впрочем, нельзя не упомянуть и о реальном факте, который так или иначе мог стимулировать слухи. 26 марта прорвало канализационную станцию в Ульяновске. Неочищенные стоки, десятки тысяч кубометров, хлынули в Свиягу. Рыбаки обратили внимание на грязные потоки. Специалисты Госкомприроды рекомендовали жителям прибрежных населенных быть осторожнее с сырой водой. Аварию ликвидировали на четвертые сутки. Правда, на качество питьевой воды в Казани, по мнению специалистов, она никак не повлияла.



Но вернемся к ночной «шутке». Как считает Камиль Исхаков, кому-то очень хочется в наше неспокойное время еще больше «раскачать лодку», дестабилизировать обстановку. Несколько иначе смотрит на случившееся Александр Сидельников:



— Нет худа без добра. Экологическим службам устроили внеплановую проверку, и они ее достойно выдержали. Розыгрыш все же лучше, чем реальная авария.



Нынешний «розыгрыш», однако, очень смахивает на первоапрельский беспредел.



Геннадий Наумов (пресс-служба Казгорисполкома)**.

Фото: pastvu.com

«Накануне новых цен»

Мы уже писали об экономических причинах, которые привели к страшному дефициту весной 1991 года. В нижеследующей статье наглядно представлена ситуация с реально пустующими магазинными полками (подобная ситуация в Казани повторится еще один раз, семь лет спустя). В городе обсуждали повышение розничных цен на продукты питания и промышленные товары. 2 апреля это решение Москвы вступало в силу. Но еще 1 апреля казанцам было не до шуток — магазины, торгующие промышленными товарами, были закрыты: то ли там переписывали ценники, то ли завозили новые товары.

Да простят нас читатели «СТ», но речь пойдет о пустых прилавках и… предстоящих испытаниях советского человека в условиях экономического рынка.



К чему только мы ни привыкали, чего только ни выносили на своих плечах? Не будем вспоминать об эпохальных событиях в жизни страны, поговорим о самом наболевшем — о повышении розничных цен на продукты и промышленные товары, вступающем сегодня в силу.



Вчера большинство магазинов, торгующих промышленными товарами, не работало — шла переоценка остатков. По другим данным — завозили несметное количество товаров по новым ценам. Не беремся судить однозначно, но пустые прилавки лишний раз свидетельствуют, что и сегодня полки в магазинах ломиться от изобилия не будут. А когда будут? Вопрос, конечно, интересный. Только ответа на него никто вам не даст. Осталось набраться терпения. Авось, доживем**.



«Куда пойдут средства»



В одном из наших дайджестов мы рассказывали о платных субботниках в Татарстане весной 91-го. На вопросы казанцев, которые расспрашивали, куда будут направлены средства, «заработанные на субботниках», организаторы заявляли: «Эти средства в основном будут использованы на цели социальные развития».

В связи с проведением 20 апреля ленинского субботника в редакцию газеты поступают вопросы о том, куда будут направлены средства, заработанные на субботнике. В пресс-центре рескома КПСС нам сообщили, что эти средства в основном будут использованы на цели социального развития, Так, в Альметьевске они будут направлены в фонд социальной помощи города, на компенсацию цен детского питания в детсадах, школах и профтехучилищах. Ряд предприятий решил перечислить их в помощь Новокашировскому детскому дому, а строительные организации — на нужды Русскоакташской школы-интерната. Предприятия Бугульмы — на укрепление материально-технической базы учреждений физкультуры и спорта для детей и юношества, компенсацию удорожания цен на питания в учебных заведениях, для оказания помощи одиноким престарелым ветеранам труда; Елабуги — в помощь центральной районной больнице, в фонд милосердия города.



В Лениногорске по рекомендации бюро горкома КПСС средства будут направлены в фонд милосердия, в частности, на строительство геронтологического отделения диспансера, часть денег — на возведение Дома ветеранов в колхозе «Уныш». Нижнекамские нефтехимики и шинники решили перечислить деньги в фонд социальной защиты многодетных семей, одиноких и малоимущих пенсионеров, а также на обустройство города, ремонт дорог. В Камских Полянах, где в связи со сворачиванием работ по строительству атомной станции остро встала проблема занятости людей на производстве, решено часть средств выделить для оказания помощи этой категории населения.



В акционерном обществе «КамАЗ» решено перечислить средства в фонд социальной защиты его малообеспеченных членов. Решением тружеников концерна «Камгэс-энергострой» 50 процентов средств будут направлены в единый фонд социальной помощи предприятия, 50 процентов на оказание материальной поддержки людям, остро нуждающимся в ней***.

«Предусмотрена компенсация»

В том же году татарстанцы обратились к властям с просьбой о возмещении ущерба за «плодово-ягодные насаждения», пострадавшие от наводнения весной. Власти поручили «создать комитеты», которые подсчитают убытки граждан. Затем выделили из бюджета средства и заявили, что возмещение убытков должно быть произведено «в каждом конкретном случае по решению исполкомов по месту нахождения участков по установленным нормам». Заинтересованные в такой помощи граждане должны были самостоятельно обращаться в «вышеназванные комиссии».

В советские органы и средства массовой информации республики поступает много вопросов, связанных с возмещением ущерба за плодово-ягодные насаждения, пострадавшие от наводнения весной текущего года. В связи с этим пресс-служба Президента ТССР сообщает следующее.



Распоряжением Кабинета министров ТССР от 12 сентября 1991 года при исполнительно-распорядительных органах районных и городских Советов народных депутатов должны быть созданы комиссии в составе представителей этих исполкомов, финансовых, страховых, жилищно-коммунальных органов, управлений сельского хозяйства и отделов по зоне затопления.



Министерство финансов ТССР выделенные для таких целей средства перечисляет в бюджеты городов и районов по предварительным расчетам.



Возмещение убытков гражданам должно быть произведено в каждом конкретном случае по решению исполкомов районных и городских Советов по месту нахождения земельных участков по установленным нормам. Следовательно, заинтересованным гражданам следует обратиться в вышеназванные комиссии.

Фото: Михаил Козловский

«Существенная помощь»

Не только колхозы с совхозами помогали продуктами горожанам. В ответ и жители Казани, Челнов, Нижнекамска и других городов старались поддержать аграриев. Столица республики собиралась выделить селу помимо тракторов и другой техники 680 «комбайнеров» и разнорабочих. О том, в каком катастрофическом состоянии татарстанское село пребывало к концу 1990-х, можно судить и по другому нашему дайджесту о дефолтном 1998 годе.

Скоро сев. Однако тревожит нехватка техники, рабочей силы. Нужна помощь города. А готовы ли горожане протянуть руку селу?



Наш корреспондент беседует на эту тему с председателем Нижнекамского горсовета народных депутатов В. КАМЕЛИНЫМ.



— Владимир Васильевич, печальный опыт прошлого года говорит о том, что сельчане пока не могут обойтись без помощи горожан. Намерен ли нынче город помочь селу?



— В последние годы хозяйства нашего района практически не получают новой техники, запчастей. А нынче особенно туго с обеспечением горюче-смазочными материалами. В такой ситуации, на наш взгляд, нужно вести разговор о совместной работе горожан и сельчан на полях, причем на взаимовыгодных договорах между предприятиями, колхозами и совхозами.



С этой целью горрайисполкомы еще в ноябре прошлого года организовали встречи руководителей промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Были определены конкретные действия, а к марту нынешнего года уже были заключены договоры со всеми хозяйствами района. Город выделяет селу около 100 тракторов, 320 автомашин, 180 комбайнеров и 500 разнорабочих. Определили порядок продажи горожанам сельхозпродукции, выделена земля под посадку картофеля всем желающим. Кроме того, создан штаб для оказания оперативной помощи селу в период сева и уборки урожая. За хозяйствами закреплены ответственные лица из числа заместителей председателя горсовета, депутатов, городского актива***.

«Чемпионку мира принимает президент ТССР»



В нижеследующей заметке говорится о чемпионке мира по легкой атлетике Лилии Нурутдиновой, победившей в Токио. Речь шла и возможном участии ее в Олимпийских играх в Барселоне. И летом 1992 года она действительно получила золотую олимпийскую медаль. Увы, но уже в следующем году она была дисквалифицирована на четыре года из-за использования «стероида станозолола». Эта дисквалификация фактически стала причиной досрочного завершения спортивной карьеры.

В субботу, 28 сентября, Президент Татарской ССР М. Ш. Шаймиев принял чемпионку мира по легкой атлетике Лилию Нурутдинову и ее тренера Фоата Нурутдинова.



Л. Нурутдинова рассказала о своем выступлении на чемпионате мира в Токио, о подготовке к этим соревнованиям, о стартах турнира Гран-при. В разговоре были затронуты вопросы обеспечения условий для тренировок спортсменов высшей квалификации в нашей республике, о возможном участии Нурутдиновой в Олимпийский играх в Барселоне в 1992 году.



М.Ш. Шаймиев поблагодарил Лилию и Фоата Нурутдиновых за высокие спортивные достижения, пожелал им успешной подготовки к Олимпийским играм. Президент вручил им ценные подарки и цветы.



Во встрече принял участие председатель Госкомспорта ТССР Х. М. Муртазин, представители средств массовой информации****.

Фото: olympteka.ru

«Поколение на чемоданах»



Газета «Реальное время» пару лет назад рассказывала со слов вице-президента Национально-культурной автономии российских немцев Поволжья Саратовской области Александра Арндта о том, как из истории Поволжья «навсегда исчез целый народ, разрушена одна республика, перечеркнуты 180 лет достижений и накопленного опыта». Указом от 28 августа 1941 года полмиллиона поволжских немцев были отправлены в Среднюю Азию и Сибирь. В отличие от других депортированных народов, немцам так и не позволили вернуться на свою землю в Поволжье, и спустя годы для большинства из них новым домом стала Германия. Автономию немецкую пытались сохранить в поздние сумрачные годы существования СССР, когда сотни тысяч немцев успели уехать на родину, а оставшиеся намеревались обрисовать контуры новой немецкой республики под Саратовом. К сожалению, этого так и не случилось. Немцы появились в Российской империи благодаря императрице Екатерине II, которая своими манифестами пригласила европейцев приехать и поселиться на берегах Волги: в результате с 1764 по 1768 год в Поволжье было образовано 106 колоний. А к началу XX века в Поволжье было уже 190 колоний с населением 407,5 тысячи человек, в основном немцев, которых официально называли «немцами Поволжья» или «поволжскими немцами».

«Поколение на чемоданах» — так образно определил положение немцев в нашей стране председатель Союза немцев СССР, народный депутат СССР П. П. Фальк на встрече с соотечественниками, проходившей в минувшую субботу в Казанском государственном университете.



У резко обострившейся сегодня национальной проблемы оказалось столько же граней, на скольких языках разговаривают народы, проживающие на территории бывшего Союза. Один из путей ее решения — отъезд на свою историческую родину представителей наций, чьи государственные образования находятся вне СССР. Этой возможностью уже воспользовались и сотни тысяч немцев. Однако сейчас поток эмигрантов в Германию начинает сдерживаться, поскольку там возникли сложности с их жизнеустройством. Это естественно — даже самое процветающее государство обладает ограниченными ресурсами.



Словом, один способ решения проблемы себя постепенно исчерпывает, и все более четко определяется стремление использовать другой — заняться политическим, социальным и экономическим обустройством в рамках России, других республик, ставших для многих немцев второй родиной. И именно здесь они намереваются сохранить свои национальные корни, создать условия для более полного приобщения к сокровищам родного языка и культуры, развития предпринимательской деятельности, укрепления контактов между соотечественниками****.



*-«Советская Татария» от 17 апреля 1991 года

**- «Советская Татария» от 2 апреля 1991 года

***- «Советская Татария» от 18 апреля 1991 года

****- «Советская Татария» от 1 октября 1991 года

Сергей Афанасьев, Владимир Емельянов, Татьяна Жиляева