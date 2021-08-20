Андрей Есионов в Казани подвел «Предварительные итоги»
Часть представленных на экспозиции картин отправится покорять Ватикан только после Татарстана
В Галерее современного искусства открылась выставка московского художника Андрея Есионова «Предварительные итоги». Спустя пять лет он предстал перед казанцами в новом амплуа. Если в 2016 году Музей изобразительных искусств Татарстана экспонировал его акварельные работы, то сегодня автор раскрылся как живописец. Что увидит Ватикан уже после Казани, кого из наших земляков художник первым включит в свою портретную галерею и какие картины хранит само время, по мнению столичного искусствоведа, — в репортаже «Реального времени».
«Религию на конфессии не делю»
«Подведением итогов» эту выставку назвал один из критиков, спорить с которыми художник не стал. Тем более что и сам Есионов считает, что подвести черту под пройденным пора бы. В 2022 году его работы, представленные сегодня в Казани, отправятся в Ватикан. Будущий год в этом городе-государстве, центре католичества, объявлен годом семьи.
— Мне лестно, что первыми мои картины увидят казанцы. Именно здесь я выставлялся пять лет назад, почти сразу после своего возвращения к творчеству, — рассказал художник.
Интересно, что в первом зале выставки среди портретов знаменитостей представлены три картины с изображениями патриарха Кирилла, главного раввина России Берла Лазара и первого председателя Совета муфтиев России Равиля Гайнутдина. Появится ли среди них и образ действующего Папы Римского?
— Все находится внутри одной религии, которую я не делю на конфессии. Здесь уже представлены символы христианства, мусульманства и иудаизма, дополнять серию я не планирую. Тем более что в соответствии с тематикой года в Ватикане и выставка будет посвящена семье, — сообщил Андрей Есионов.
Задумчивый Горбачев и ловец звезд
Портретный зал действительно впечатляет обилием известных лиц. Каждый персонаж изображен не только фотографически похожим. Картины отличает собственное видение персоны художником: герои обязательно держат что-то в руках, а изображены они на фоне чего-то символичного для зрителя. Так, например, Михаил Горбачев сидит среди ледяных кристаллов и хрустальной палочкой то ли складывает, как в «Снежной королеве», то ли разрушает, нет, не слово «Вечность», а выражение «who is who». Армен Джигарханян не держит ничего в руках, перед ним, видимо, только что вонзенный в землю меч, расколовший его, а статуи в отдалении пытаются примерить маски с лицом известного героя. У ног Эльдара Рязанова сладко спит укрощенный лев, Зураб Церетели крепко держит за рог покорного буйвола, а космонавт Евгений Леонов руками «хватает звезды с неба».
Мечты о портрете казанской знаменитости
Как рассказал корреспонденту «Реального времени» куратор выставки, искусствовед и критик Александр Рожин, все портреты написаны не на заказ.
— Все это круг наших знакомых. Сегодня художник достаточно зарабатывает, встал на ноги, может позволить себе писать по собственному заказу. Но вообще я считаю, что лучше и дольше в истории сохраняются именно заказные картины. За них ведь большие деньги уплачены, потому владельцы и дорожат ими, — считает критик.
Корреспонденту «Реального времени» Андрей Есионов признался, что пока в его галерее нет ни одного портрета казанца, но он надеется в скором времени восполнить пробел:
— Хочу написать портрет Розалии Нургалеевой, очень надеюсь, что она согласится.
Сама директор ГМИИ РТ призналась на открытии, что каждая выставка работ художника для нее радость, «картины наполнены каким-то особенным светом».
Большая редкость — «философические» картины
Второй зал посвящен масштабным полотнам на библейские сюжеты. Правда, и в каждую из них Андрей Есионов вложил свою мысль, идею и задумку. Тут, по его признанию, каждый сам должен прийти и оценить, делать это художнику, объяснять и размышлять за зрителя — дело неблагодарное. В центре зала — «Тайная вечеря», есть «Апокалипсис» и «Сотворение мира» — мужчина и женщина, спускающиеся на землю из божьих рук. Поразмышлял художник и на тему Ренессанса в одноименной картине, где красота женского и мужского тел в их первозданной красоте оттеняется свежестью распускающегося алого цветка…
— Философические картины — большая редкость сегодня, — заметил руководитель отделения новейших течений Государственного Русского музея Александр Боровский. — Публика отвыкла просто от них, как и от портретов, создавая которые художник пытается разобраться и в себе, и в модели. А Андрей Есионов с интересом и вниманием смотрит на своих героев, снабжая их на портретах какими-то аксессуарами, предметами, и он не думает, можно ли это делать. Он так видит. Но, согласно веяниям времени и моды, символизм под запретом. Мне очень импонирует, что художник не боится выражать себя вопреки. Мой коллега писал, что стиль Есионова — постконсерватизм, но я считаю, что это искусство, которое фокусируется на форме, причем с классическим андеграундом. Иногда это получается настолько современно, что даже пугает. Но я очень люблю художника и всегда бываю рад быть с ним рядом на выставках.
Кому не грозит мизантропия
Экспозиция «Подведение итогов» достаточно большая. Дальний зал второго этажа посвящен графике, а уже третий — полностью заняли акварельные работы, правда, в виде постеров. Изображения с картин также перенесены на большие стеклянные стенды, которые только подчеркивают легкость и невесомость этой королевы живописи — акварели. Причем на каждой работе Есионова можно видеть исключительно образы людей — будь то его знакомые или просто случайные прохожие. Именно таких больше всего уже на акварельных работах, и вновь в каждую подмеченную эмоцию на лице своего героя художник вкладывает и свое понимание, значение. «Скидок не будет» — на картине пробегающая мимо витрин девушка, «Урок французского» — озадаченный молодой человек, за которым изогнулась женская тень, «Маленький принц» — пузатый малыш, поливающий розу размером с него самого. После обилия своеобразных лиц, выписанных с точностью и любовью, понимаешь, что стать мизантропом не грозит.
Выставка продлится до 17 ноября. 20 августа в лекционном зале ГСИ состоятся лекции Александра Боровского и Александра Рожина.
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