Андрей Есионов в Казани подвел «Предварительные итоги»

Часть представленных на экспозиции картин отправится покорять Ватикан только после Татарстана

Фото: Максим Платонов

В Галерее современного искусства открылась выставка московского художника Андрея Есионова «Предварительные итоги». Спустя пять лет он предстал перед казанцами в новом амплуа. Если в 2016 году Музей изобразительных искусств Татарстана экспонировал его акварельные работы, то сегодня автор раскрылся как живописец. Что увидит Ватикан уже после Казани, кого из наших земляков художник первым включит в свою портретную галерею и какие картины хранит само время, по мнению столичного искусствоведа, — в репортаже «Реального времени».

«Религию на конфессии не делю»

«Подведением итогов» эту выставку назвал один из критиков, спорить с которыми художник не стал. Тем более что и сам Есионов считает, что подвести черту под пройденным пора бы. В 2022 году его работы, представленные сегодня в Казани, отправятся в Ватикан. Будущий год в этом городе-государстве, центре католичества, объявлен годом семьи.

— Мне лестно, что первыми мои картины увидят казанцы. Именно здесь я выставлялся пять лет назад, почти сразу после своего возвращения к творчеству, — рассказал художник.

Интересно, что в первом зале выставки среди портретов знаменитостей представлены три картины с изображениями патриарха Кирилла, главного раввина России Берла Лазара и первого председателя Совета муфтиев России Равиля Гайнутдина. Появится ли среди них и образ действующего Папы Римского?



«Подведением итогов» эту выставку назвал один из критиков, спорить с которыми художник не стал

— Все находится внутри одной религии, которую я не делю на конфессии. Здесь уже представлены символы христианства, мусульманства и иудаизма, дополнять серию я не планирую. Тем более что в соответствии с тематикой года в Ватикане и выставка будет посвящена семье, — сообщил Андрей Есионов.

Задумчивый Горбачев и ловец звезд

Портретный зал действительно впечатляет обилием известных лиц. Каждый персонаж изображен не только фотографически похожим. Картины отличает собственное видение персоны художником: герои обязательно держат что-то в руках, а изображены они на фоне чего-то символичного для зрителя. Так, например, Михаил Горбачев сидит среди ледяных кристаллов и хрустальной палочкой то ли складывает, как в «Снежной королеве», то ли разрушает, нет, не слово «Вечность», а выражение «who is who». Армен Джигарханян не держит ничего в руках, перед ним, видимо, только что вонзенный в землю меч, расколовший его, а статуи в отдалении пытаются примерить маски с лицом известного героя. У ног Эльдара Рязанова сладко спит укрощенный лев, Зураб Церетели крепко держит за рог покорного буйвола, а космонавт Евгений Леонов руками «хватает звезды с неба».

Мечты о портрете казанской знаменитости

Как рассказал корреспонденту «Реального времени» куратор выставки, искусствовед и критик Александр Рожин, все портреты написаны не на заказ.

— Все это круг наших знакомых. Сегодня художник достаточно зарабатывает, встал на ноги, может позволить себе писать по собственному заказу. Но вообще я считаю, что лучше и дольше в истории сохраняются именно заказные картины. За них ведь большие деньги уплачены, потому владельцы и дорожат ими, — считает критик.

Корреспонденту «Реального времени» Андрей Есионов признался, что пока в его галерее нет ни одного портрета казанца, но он надеется в скором времени восполнить пробел:

— Хочу написать портрет Розалии Нургалеевой, очень надеюсь, что она согласится.

Сама директор ГМИИ РТ призналась на открытии, что каждая выставка работ художника для нее радость, «картины наполнены каким-то особенным светом».

Как рассказал Александр Рожин, все портреты написаны не на заказ

Большая редкость — «философические» картины

Второй зал посвящен масштабным полотнам на библейские сюжеты. Правда, и в каждую из них Андрей Есионов вложил свою мысль, идею и задумку. Тут, по его признанию, каждый сам должен прийти и оценить, делать это художнику, объяснять и размышлять за зрителя — дело неблагодарное. В центре зала — «Тайная вечеря», есть «Апокалипсис» и «Сотворение мира» — мужчина и женщина, спускающиеся на землю из божьих рук. Поразмышлял художник и на тему Ренессанса в одноименной картине, где красота женского и мужского тел в их первозданной красоте оттеняется свежестью распускающегося алого цветка…

— Философические картины — большая редкость сегодня, — заметил руководитель отделения новейших течений Государственного Русского музея Александр Боровский. — Публика отвыкла просто от них, как и от портретов, создавая которые художник пытается разобраться и в себе, и в модели. А Андрей Есионов с интересом и вниманием смотрит на своих героев, снабжая их на портретах какими-то аксессуарами, предметами, и он не думает, можно ли это делать. Он так видит. Но, согласно веяниям времени и моды, символизм под запретом. Мне очень импонирует, что художник не боится выражать себя вопреки. Мой коллега писал, что стиль Есионова — постконсерватизм, но я считаю, что это искусство, которое фокусируется на форме, причем с классическим андеграундом. Иногда это получается настолько современно, что даже пугает. Но я очень люблю художника и всегда бываю рад быть с ним рядом на выставках.

«Философические картины — большая редкость сегодня», — заметил Александр Боровский

Кому не грозит мизантропия



Экспозиция «Подведение итогов» достаточно большая. Дальний зал второго этажа посвящен графике, а уже третий — полностью заняли акварельные работы, правда, в виде постеров. Изображения с картин также перенесены на большие стеклянные стенды, которые только подчеркивают легкость и невесомость этой королевы живописи — акварели. Причем на каждой работе Есионова можно видеть исключительно образы людей — будь то его знакомые или просто случайные прохожие. Именно таких больше всего уже на акварельных работах, и вновь в каждую подмеченную эмоцию на лице своего героя художник вкладывает и свое понимание, значение. «Скидок не будет» — на картине пробегающая мимо витрин девушка, «Урок французского» — озадаченный молодой человек, за которым изогнулась женская тень, «Маленький принц» — пузатый малыш, поливающий розу размером с него самого. После обилия своеобразных лиц, выписанных с точностью и любовью, понимаешь, что стать мизантропом не грозит.

Выставка продлится до 17 ноября. 20 августа в лекционном зале ГСИ состоятся лекции Александра Боровского и Александра Рожина.

1 / 36 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов