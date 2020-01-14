Борис Кагарлицкий: «Понятно, почему казанцы настроены более оптимистично»
Как столица Татарстана возглавила рейтинг позитивных ожиданий горожан
Настрой на позитив
Казань стала лидером рейтинга позитивных ожиданий горожан на 2020 год. Согласно исследованию компании «ПромРейтинг», именно жители столицы Татарстана позитивней всех настроены на наступивший год. 57,7% респондентов ожидают от 2020 года чего-то хорошего, следует из данных опроса.
За Казанью следуют Ставрополь (52,9%), Владивосток (48,8%), Калининград (45,2%), Красноярск (44,4%). В десятку попали Махачкала (44%), Санкт-Петербург (39,3%), Москва (38,8%), Екатеринбург (38,6%) и Челябинск (38%). Уфа находится на 11-м месте с показателем 37%.
Наименее позитивные ожидания от наступившего года наблюдаются у жителей Краснодара (35,6%), Воронежа (30,9%) и Хабаровска (20%).
Отмечается, что в опросе принимали участие более 6 тысяч человек. Исследование проводилось с 1 декабря 2019-го по 10 января 2020-го.
При этом в целом жители России считают, что 2020 год будет лучше 2019-го, следует из данных «Левада-центра», который проводил свой опрос об ожиданиях россиян. Позитивный прогноз на год дали 63% респондентов. В то же время 66% опрошенных допустили новые скандалы и отставки во власти, а 45% ждут массовых протестов.
Неплохие экономические показатели, развита культурная среда
Директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий в целом критично относится к подобным социологическим исследованиям, ответы на которые, по его словам, зависят от сформулированного вопроса. Он считает, что такие проблемы количественными методами измерить практически невозможно. Вместе с тем он согласился с результатами относительно Казани.
— Казань — один из самых удобных для жизни городов, — комментирует данные опроса «Реальному времени» социолог. — Это очень сбалансированный город. Казань достаточно крупна, чтоб иметь положительные черты, связанные с большими городами, но и не чересчур велика, чтоб иметь ту часть проблем, характерных для мегаполисов. Наблюдаются относительно неплохие экономические показатели Татарстана в целом и Казани как столицы, достаточно развита культурная среда. Вполне понятно, почему людям в Казани нравится и почему казанцы настроены более оптимистично.
Что касается столицы России, Кагарлицкий предлагает разделять москвичей, которые приехали в течение последних пяти лет, и тех горожан, которые живут в городе довольно долго.
— Переезжают в Москву по большей части не из Казани, Санкт-Петербурга или Нижнего Новгорода, а из депрессивных регионов. Поэтому любые условия жизни, ситуация и зарплата в Москве воспринимаются как позитивные. По прошествии 5—7 лет, когда люди осваиваются в московской жизни, они понимают, что Москва — это наименее приспособленный для жизни город России, потому что ее единственный плюс заключается в том, что она не является центром экономической депрессии, — подчеркнул эксперт.
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