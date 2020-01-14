Борис Кагарлицкий: «Понятно, почему казанцы настроены более оптимистично»

Как столица Татарстана возглавила рейтинг позитивных ожиданий горожан

Фото: Максим Платонов

Настрой на позитив

Казань стала лидером рейтинга позитивных ожиданий горожан на 2020 год. Согласно исследованию компании «ПромРейтинг», именно жители столицы Татарстана позитивней всех настроены на наступивший год. 57,7% респондентов ожидают от 2020 года чего-то хорошего, следует из данных опроса.

За Казанью следуют Ставрополь (52,9%), Владивосток (48,8%), Калининград (45,2%), Красноярск (44,4%). В десятку попали Махачкала (44%), Санкт-Петербург (39,3%), Москва (38,8%), Екатеринбург (38,6%) и Челябинск (38%). Уфа находится на 11-м месте с показателем 37%.

Наименее позитивные ожидания от наступившего года наблюдаются у жителей Краснодара (35,6%), Воронежа (30,9%) и Хабаровска (20%).

Отмечается, что в опросе принимали участие более 6 тысяч человек. Исследование проводилось с 1 декабря 2019-го по 10 января 2020-го.

Источник: promrating.ru

При этом в целом жители России считают, что 2020 год будет лучше 2019-го, следует из данных «Левада-центра», который проводил свой опрос об ожиданиях россиян. Позитивный прогноз на год дали 63% респондентов. В то же время 66% опрошенных допустили новые скандалы и отставки во власти, а 45% ждут массовых протестов.

Неплохие экономические показатели, развита культурная среда

Директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий в целом критично относится к подобным социологическим исследованиям, ответы на которые, по его словам, зависят от сформулированного вопроса. Он считает, что такие проблемы количественными методами измерить практически невозможно. Вместе с тем он согласился с результатами относительно Казани.

— Казань — один из самых удобных для жизни городов, — комментирует данные опроса «Реальному времени» социолог. — Это очень сбалансированный город. Казань достаточно крупна, чтоб иметь положительные черты, связанные с большими городами, но и не чересчур велика, чтоб иметь ту часть проблем, характерных для мегаполисов. Наблюдаются относительно неплохие экономические показатели Татарстана в целом и Казани как столицы, достаточно развита культурная среда. Вполне понятно, почему людям в Казани нравится и почему казанцы настроены более оптимистично.

«Казань — один из самых удобных для жизни городов», — считает Кагарлицкий. Фото Лины Саримовой

Что касается столицы России, Кагарлицкий предлагает разделять москвичей, которые приехали в течение последних пяти лет, и тех горожан, которые живут в городе довольно долго.

— Переезжают в Москву по большей части не из Казани, Санкт-Петербурга или Нижнего Новгорода, а из депрессивных регионов. Поэтому любые условия жизни, ситуация и зарплата в Москве воспринимаются как позитивные. По прошествии 5—7 лет, когда люди осваиваются в московской жизни, они понимают, что Москва — это наименее приспособленный для жизни город России, потому что ее единственный плюс заключается в том, что она не является центром экономической депрессии, — подчеркнул эксперт.