«В 2019 году в Татарстане сохранится стабильное социально-экономическое положение»

«7 дней»: от итогов 2018 года – до прогнозов на год наступивший.

Фото: Ирина Плотникова

2018 год и для Татарстана, и для России в целом оказался насыщенным на яркие экономические, политические и спортивные события. Наступивший 2019-й, по всем признакам, ему вряд ли уступит. А Татарстан на фоне многих регионов страны сохранит и политическую, и социально-экономическую стабильность — так считают эксперты. Об этом и не только шла речь в информационно-аналитической программе «7 дней», выходящей на канале ТНВ. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

К 2030 году Татарстан планирует удвоить ВРП, доведя показатель до 5 трлн рублей

Татарстан по-прежнему является одним из наиболее успешных, а также сохраняющих социально-экономическую и политическую стабильность регионов. Об этом явно свидетельствуют и результаты выборов президента России, состоявшиеся в марте минувшего года. При высокой явке избирателей на участки (77%) убедительную победу, набрав более 82% голосов, одержал действующий президент страны Владимир Путин. А это яркое свидетельство того, что нынешнее руководство и страны, и республики сохраняет высокий уровень доверия населения. А это доверие в немалой степени основывается на экономической стабильности.

Для Татарстана прошедший год стал еще одним из череды трудной, напряженной, но созидательной работы. Основными точками роста и надежным фундаментом экономики по-прежнему остаются нефтехимический и нефтеперерабатывающий комплекс. Общий объем произведенной в республике в 2018 году промышленной продукции, в денежном выражении превысил 2,75 трлн рублей, а валовый региональный продукт составил 2,4 трлн. К 2030 году республика планирует удвоить этот показатель, доведя ВРП до 5 трлн рублей, и сегодня активно наращивает производственные возможности. Так Группа компаний ТАИФ по итогам минувшего года, может похвалиться целым рядом ярких событий: на ПАО «Казаньоргсинтез» в 2018 году было запущено производство рукавной трехслойной FFS-пленки, а на казанской ТЭЦ-1 введена в эксплуатацию новая парогазовая установка мощностью 230 мегаватт, на ПАО «Нижнекамскнефтехим» — запущено производство изобутилена. Между ПАО «Нижнекамскнефтехим» и консорциумом германских банков под руководством Deutsche Bank AG в минувшем году заключены два долгосрочных кредитных соглашения на общую сумму более миллиарда евро. Средства предназначаются для строительства с Linde Engineering этиленового комплекса и совместно с немецкой же компанией «Siemens», парогазовой электростанции, мощностью 495 мегаватт. В 2018 году был дан и старт совместного проекта АО «ТАИФ» и итальянской компании Bio-on S.p.A по производству в Татарстане биопластика.

Новые производства запускаются и готовятся к старту на территории ОЭЗ «Алабуга». Фото Сергея Афанасьева



Новые производства запускаются и готовятся к старту на территории ОЭЗ «Алабуга», в минувшем же году на нефтеперерабатывающем комплексе ТАНЕКО запущены две новые установки гидроочистки керосина и бензина, принято решение о создании судостроительной корпорации «Ак Барс», а в Лаишевском районе открыто новое производство по стерилизации медицинских изделий.

Татарстан сохраняет за собой статус одного из самых инвестиционно привлекательных регионов страны. О перспективах развития бизнеса в республике активно рассказывают во время многочисленных деловых поездок руководители региона. Только президент Татарстана Рустам Минниханов совершил 30 зарубежных поездок. Информацию о возможностях взаимовыгодного сотрудничества он донес до бизнеса Дубая, Бахрейна, Индии, Китая, Малайзии, США, ОАЭ, Казахстана, Финляндии. Немало масштабных международных экономических событий состоялись и на территории самого Татарстана: это и юбилейный, уже 10-й по счету KazanSummit, собравший крупных инвесторов, финансистов, бизнесменов и шейхов со всего исламского мира. В Иннополисе состоялась конференция «Цифровая индустрия промышленной России», а в Казани — татарстано-финский форум.

Татарстан активно развивает и поддерживает различные направления экономической деятельности. Так, в минувшем году хлеборобы республики собрали 3,7 млн тонн зерна, а руководство региона продолжает активно поддерживать личные подворья и фермерские хозяйства, создавая максимально комфортные условия для их развития. Только в прошлом году построено свыше 2,4 млн кв. метров жилья, многие километры дорог, открыты новые общественные пространства в городах и селах. ГК ТАИФ и здесь приняла активное участие. Склон и площадка у НКЦ «Казань», а также работы по восстановлению системы Лебяжьих озер — значительная, но всего лишь часть социальной активности холдинга. Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев вручил генеральному директору АО «ТАИФ» Альберту Шигабутдинову очередной том Книги благотворителей РТ и благодарственное письмо республиканского фонда «Возрождение» в знак признания значительного вклада группы компаний в возрождение древнего города Болгар и острова-града Свияжск, строительство Болгарской исламской академии и воссоздание собора Казанской иконы Божией Матери. Минтимер Шаймиев в прошедшем году заявил об очередном важном и значимом старте. В Татарстане будет построена трехъязычная школа нового поколения.

Важными событиями 2018 года стали также прошедший в Казани форум ЮНЕСКО по межкультурному диалогу, Всероссийский форум родных языков и Форум религиозных деятелей. В культурной жизни региона можно также отметить официальный старт первого в мире татароязычного детского телеканала «Шаян-ТВ», празднование 200-летия со дня рождения Шигабутдина Марджани и 190-летия со дня рождения Льва Толстого. Более 363 тыс. татарстанцев объединила в миновавшем году акция «Бессмертный полк», посвященная 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

И невозможно не отметить целый ряд ярчайших спортивных событий и побед: команде «КАМАЗ-Мастер» покорился юбилейный «Дакар». С Олимпийских игр в Пхенчхане с триумфом вернулись фигуристы и лыжники из Татарстана. Хоккейный «Ак Барс» завоевал Кубок Гагарина, а волейбольный «Зенит» собрал в минувшем году все возможные награды, став чемпионом России, победителем Европейской Лиги чемпионов, Кубка и Суперкубка России. Поклонники авиационного спорта вновь насладились полетами над Казанкой пилотов-участников RedBull Air Race. И, безусловно, самым масштабным и ярким событием ушедшего года стал чемпионат мира по футболу. Только туристов на этот праздник спорта в Татарстан приехало более 300 тыс. человек.

Команде «КАМАЗ-Мастер» покорился юбилейный «Дакар». Фото Дмитрия Резнова

Рейтинг «героев нашего времени» по версии «7 дней»

За каждым событием и каждым достижением — люди: не только политики, культурные и спортивные деятели, но и обычные татарстанцы, которые в той или иной ситуации не растерялись и приняли единственно верное решение. Журналисты «7 дней» сформировали свой собственный рейтинг и рассказали о тех, кем республика может гордиться. 11-летний Евгений Савельев из Среднего Девятово, не раздумывая, кинулся в воду, чтобы спасти тонущую девочку.

— Увидел, что девочка тонула, никто не побежал к ней, я напугался, думаю: сейчас что-нибудь случится. Я нырнул.

Так просто и не чинясь маленький герой рассказывает о том, что случилось минувшим летом. И ни слова о том, что взрослые мужчины и женщины, которых на берегу было немало, даже не попытались прийти на выручку гибнущему ребенку. Силы духа и скорости принятия решения хватило лишь одному — такому же ребенку.

Тимур Сафин — еще один герой материала. Молодой человек никого не спасал, рискуя жизнью, но миссия, которую он взял на себя — не менее важна. Он дарит исполнение мечты детям и пожилым людям, многие из которых находятся в сложной жизненной ситуации или имеют серьезные проблемы со здоровьем.

— Многие почему-то думают, что нужна какая-то личная трагедия, чтобы заниматься благотворительностью в нашей стране. Но это не всегда так. Это неправда, — рассказывает создатель и руководитель проекта «Мечтай со мной».

Четыре года назад проект родился в Татарстан как волонтерская инициатива. Сегодня он охватил уже всю Россию. А к числу добрых волшебников, помогающих поверить в то, что чудеса случаются, присоединился и президент России Владимир Путин. На заключительном в 2018 году форуме добровольцев России 5 декабря лидер страны взялся исполнить пять заветных желаний. Три — уже исполнены. А общий счет обыкновенных чудес, ставших реальностью — уже насчитывает тысячи.

Евгения Тарасова — чемпионка России по фигурному катанию. Фото youtube.com

Евгения Тарасова — жительница казанского поселка Дербышки и… чемпионка России по фигурному катанию. Вместе с партнером по льду Владимиром Морозовым эта невысокая и хрупкая девушка тоже совершила чудо: подарила надежду на новые достижения российского спорта. Как и еще одна татарочка — олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова, за выступлением которой в Пхенчхане, затаив дыхание, следила вся страна.

Анна Седова, ученица казанского IT-лицея в ушедшем году тоже одержала свою победу — стала лучшей на международной олимпиаде по математике, что проходила в Китае.

Элвин Грей — имя, которое сегодня знают не только по всей России, но и далеко за ее пределами. Татарский Джастин Бибер не просто собирает полные залы, он наглядно подтверждает прописную истину: искусство объединяет. Его песни поют люди разного возраста и достатка, разных национальностей и вер, говорящие на разных языках, но прекрасно понимающие друг друга. Как понятен и язык танца обладателя премии «Золотая маска» — Нурбека Батуллы. Тому, как молодой человек рассказал и показал красоту татарского алфавита, рукоплескал Большой театр.

Понимать, любить, уважать тех, кто живет рядом, призывает и еще один герой нашего времени: Павел Шмаков — директор школы-интерната «СОлНЦе», которого очень метко в народе прозвали «русским татарином». Он встал на защиту татарского языка и права его преподавания в школах как второго государственного. И сейчас отстаивает эту позицию и в Верховном суде РФ.

— Во-первых, я — человек, и лишь в-пятнадцатых я — русский. То, что мы — русские, татары, узбеки, евреи, это все нормально и правильно. И этим гордимся. Но важно то, что мы — люди, и нужно любить друг друга, уважать друг друга, — уверен Шмаков. Русский татарин уверен, что не нужно бояться масштабных задач и трудных целей. Главное — верить в их верность и необходимость. И тогда обязательно найдутся те, кто встанет рядом и будет помогать.

— Язык — это же в первую очередь культура. Чем больше языков ты знаешь — тем больше ты культурен. А культура — это основа всего, — считает он. И с этим утверждением сложно не согласиться.

Павла Шмакова прозвали «русским татарином». Фото Ирины Анисимовой

Каким будет 2019 год — мнение эксперта

Андрей Большаков, заведующий кафедрой конфликтологии Института социально-философских наук КФУ, доктор наук, поделился с ведущим программы «7 дней», генеральным директором телеканала «Татарстан — Новый Век» Ильшатом Аминовым своим видением того, как будет развиваться политическая и социально-экономическая ситуация в стране и в Татарстане в наступившем году.

— Я думаю, что в сфере международных отношений мы увидим ту же примерно ситуацию, которая и была. РФ придется во многом противодействовать коллективному Западу. Мы к этому привыкли. К сожалению, появилась в 2018 году такая вещь, как окончание договора о ракетах средней и меньшей дальности. Это будет только ухудшать обстановку. Можно предсказать, что также негативно будет развиваться украинский кризис. Поскольку на Украине выборы и, соответственно, украинские политические деятели делают все для того, чтобы вывести все свои внутренние проблемы на внешнюю арену, и от этого страдают в том числе и другие государства, и жители других государств, — считает эксперт.

Что касается Татарстана, то главным политическим событием наступившего года, профессор считает предстоящие выборы в Государственный совет республики:

— Можно предположить, что битва будет нешуточная. Скорее всего, наша ведущая партия, «Единая Россия», сохранит большинство мест в следующем составе, но у нее будут серьезные соперники, и та же КПРФ, исходя из современных данных социологических исследований, будет иметь гораздо большее представительство. Но сколько именно это будет — мы узнаем уже после сентябрьских выборов, — уверен Большаков.

На фоне не самых популярных социальных реформ, затронувших пенсионную сферу, увеличение НДС, эксперт предрекает некоторый рост протестного голосования. Оппозиция получила шанс укрепить свои позиции на региональном уровне.

— Тем не менее, поскольку положение все-таки в регионе стабильное, на мне нужно себя сравнивать с рядом регионов Дальнего Востока, положение здесь несколько иное. И ведущая партия, и ведущая сила в республике — местная «Единая Россия», она, наверное, одержит победу, и эта победа может быть достаточно уверенной. По крайней мере, так можно констатировать на сегодняшний момент, — считает завкафедрой конфликтологии.

Главным политическим событием наступившего года Андрей Большаков считает предстоящие выборы в Государственный совет республики. Фото Тимура Рахматуллина

Что же касается проходящих социальных реформ, то, по мнению профессора, необходимость в них назрела и миновать этот этап просто невозможно. Вопрос в том, насколько резко должны проходить подобные перемены. Что-то придется корректировать на ходу, опираясь на мнение общества. Предложения уже поступают.

— Я думаю, что общими усилиями можно многие вещи откорректировать, и тогда вот эти реформы не будут столь болезненны для большинства населения.

Сила СМИ: как четвертая власть помогала решать проблемы населения

В минувшем году редакция «7 дней» освещала значимые события. И далеко не всегда приходилось говорить только о положительном. Неоднократно поднимались серьезные проблемы и, что особенно важно, благодаря в том числе и работе журналистов находились решения. Так, после материала о закрытии в Менделеевске автовокзала и рассказа о том, с какими сложностями столкнулись из-за этого местные жители, нашелся инвестор, который возродил жизненно необходимый объект. Сейчас уже местные власти думают о том, как помочь сделать вновь открывшийся автовокзал более уютным и комфортным.

На одной из татарстанских станций скорой помощи благодаря вмешательству СМИ удалось распутать целый клубок проблем. Из гаража, где должны были обслуживаться машины, спасающие людей, был изгнан неведомо как освоившийся там частный автосервис, удалось, пусть пока частично, но решить и вопрос с обеспечением медицинского спецтранспорта запчастями.

Доярки агрофирмы «Джикетау», что в Чистопольском районе республики, в день 101-й годовщины Великой Октябрьской революции и сами подняли бунт. Вынужденно. Несколько месяцев им не платили заработную плату. Всего несколько дней после выхода сюжета — и вопрос был решен.

Повод вздохнуть с облегчением появился и у фермера из села Ильинское Зеленодольского района. Валентина Карпова была вынуждена возить выращенных поросят в убойный цех аж за 200 км — в соседний район. Развивать бизнес в таких условиях было не просто сложно — почти нереально. После того, как о беде предпринимателя было рассказано во всеуслышание, выход из проблемы был найден. Как и убойный цех — совсем неподалеку, в том же Зеленодольском районе.

Руководитель Арского АТП решился озвучить журналистам общую для перевозчиков республики беду: в отсутствие господдержки массово прекращали свое существование межпоселковые пассажирские маршруты. Узнав о проблеме, президент Татарстана Рустам Минниханов отреагировал оперативно: из республиканского бюджета были выделены средства и только в минувшем году восстановлены 120 маршрутов, охватывающих 26 районов Татарстана. В этом году работа будет продолжена и пройдет еще в 11 районах.

То, что окружает людей сейчас, уже совсем не напоминает тот новогодний праздник, что имел место десяток-другой лет назад. Фото Дмитрия Резнова

В предновогоднем выпуске коллеги из «7 дней» подняли еще один, может быть не столь значимый, но все же актуальный вопрос. Россия теряет свой Новый год. То, что окружает людей сейчас, уже совсем не напоминает тот праздник, что имел место десяток-другой лет назад. Дед Мороз все больше похож на Санта-Клауса, исчезла веселая тройка лошадей, смененная оленьей упряжкой, не найти веселых зайчиков, мишек и белочек, на смену которым пришли носки для подарков и колокольчики. И даже новогодние песни все чаще звучат иностранные.

— Получается какой-то очень странный вариант: не европейский, не российский, так: просто чтобы красиво было. Нам, конечно, своя символика нужна, потому что у любой нации и любой культуры должны быть свои символы. Какой-то такой национальный дух, народный — он действительно стал уходить. Новый год он должен быть добрый, с этими зверюшками замечательными, — уверена профессор КФУ Лия Бушканец.

И с этим мнением соглашаются многие татарстанцы. Как знать, может быть, уже в следующем декабре, когда республика будет готовиться к встрече 2020 года благодаря вмешательству СМИ мы встретим не Merry Christmas, а все-таки действительно — Новый год.