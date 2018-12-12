«Ищут поводы, чтобы изъять землю у тех, у кого небольшие паи. У кого много паев — не трогают»

В Госсовете Татарстана озаботились ухудшением плодородных свойств земли

Комитет Госсовета Татарстана по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике поднял проблему истощения почв. Каждый год один гектар теряет 400 тысяч килограммов гумуса. Впрочем, точно о состоянии почвы неизвестно, и это еще одна проблема. С 2000 года обследование почв в Татарстане не проводится. Члены комитета предложили каждый год обследовать минимум по одному району, чтобы за 40 лет обновить почвенные карты. Однако государственного финансирования на эти работы нет, поэтому затраты предложили переложить на арендаторов земельных участков. Подробнее в материале «Реального времени».

«Хуже, когда почва варварски обрабатывается и падает плодородие»



«Продовольственная безопасность определяется состоянием земельных ресурсов», — обозначил проблему глава комитета Тахир Хадеев. Сейчас из 3,3 млн га пашни около 1 млн га имеет низкое содержание гумуса. По сравнению с 1970-ми годами плодородный слой снизился на 0,2%. Ежегодно потери составляют по 0,3—0,4 тонны гумуса с гектара. Следующая проблема — высокая эрозия почв, из-за этого из сельхозоборота за последние 5 лет выведено более 5 тысяч га, что привело к потерям 11 тысяч тонн зерна. Противоэрозионные насаждения составляют только 3%, это при минимуме в 5%. Кроме этого, увеличивается количество кислых почв, значительный ущерб наносится объектами нефтедобычи, энергоснабжения, при строительстве, дорожным хозяйством.

— Человек может высказаться, если у него есть проблемы, а почва молчит, — подметил, завершая доклад о состоянии почвы в Татарстане, глава комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Тахир Хадеев.

Как оказалось, значения, о которых говорил Хадеев, являются приблизительными, потому что обследование почв в Татарстане не проводилось с 2000 года. Чиновники заметили, что даже в сложные 90-е годы власти находили на это средства, а сейчас нет.

«Арендаторы взяли почву на 5 лет, обработали и вернули. И мы не знаем, в каком состоянии они вернули, насколько упало плодородие», — продолжил тему Рустэм Мерзакреев



— Мы часто говорим о неиспользуемых землях, о том, что они зарастают лесом или становятся степью, но хуже, когда почва варварски обрабатывается и падает плодородие. У нас есть собственники и арендаторы земель. Арендаторы взяли почву на 5 лет, обработали и вернули. И мы не знаем, в каком состоянии они вернули, насколько упало плодородие, — продолжил тему Рустэм Мерзакреев, заместитель министра земельных и имущественных отношений Татарстана.



«Пенсионеров вынуждают вырубать сосны и выращивать что-то»

Он предложил каждый год обновлять почвенные карты хотя бы одного района, так в течение 40 ближайших лет можно охватить всю республику, а там — снова по кругу. Тут между Минземимущества и Министерством сельского хозяйства возник небольшой спор о том, за чей счет обследовать почву. По мнению Мерзакреева, «это Минсельхоз должен делать, исторически Минсельхоз всегда выступал заказчиком». Министр сельского хозяйства Марат Ахметов не согласился. Альтернативное решение предложила представитель Общественной палаты Татарстана:

— Мое предложение — начать с создания паспортов почв для арендованных земель. Это можно было бы сделать за счет землепользователя. И это бы решило проблемы арендованных земель, какие технологии там использовать — органическое земледелие это будет или другое? Может быть, какие-то льготы предоставить?

— Я согласен с этим. Если собственник земли заинтересован в сохранении имущественного комплекса, то это может потребовать от арендатора определенных действий, — согласился Марат Ахметов.

«Если собственник земли заинтересован в сохранении имущественного комплекса, то это может потребовать от арендатора определенных действий», — согласен Марат Ахметов



Во сколько такое обследование может встать собственнику, никто из присутствующих ответить не смог. Озвучили лишь примерную стоимость плана землеустройства — на 5 га пашни нужно около 1 млн рублей.

Еще одна проблема — сокращение сельхозугодий. Сельхозземли не обрабатываются, но не только из-за того, что у собственника есть планы по переводу их в другую категорию, а из-за снижения плодородных свойств.

— Я выезжаю в Лаишевский район, у людей там паи. Там почва — песок, пенсионеров вынуждают вырубать сосны и выращивать что-то. Это выглядит как варварство. Ищут поводы, чтобы изъять землю у тех, у кого небольшие паи. Рядом, у кого много паев, — их не трогают, — попросил Артем Прокофьев обратить Марата Ахметова внимание на этот факт.

Преступление без наказания

Тема неиспользованных сельхозземель оказалась болезненной. В Татарстане 42 тыс. га не используются, и рычагов влияния у Минсельхоза и Минземимущества нет. Штрафы мизерные, а изъять землю практически невозможно.

— По закону, если три года собственник не использует землю по назначению, то можно изъять, но они через три года меняют собственника, и отсчет начинается заново, — посетовал Тахир Хадеев.

«По закону, если три года собственник не использует землю по назначению, то можно изъять, но они через три года меняют собственника, и отсчет начинается заново», — сетует Тахир Хадеев

Тему контроля сельхозземель в порядке эксперимента взяли в Университете Иннополиса, по словам представителя вуза, по спутниковым картам в Сабинском и Пестречинском районах выявили 350 участков, которые не используются больше 3 лет.

— Например, земля сельхозназначения, но там карьеры и невозможно вести сельскохозяйственную деятельность, и нужно менять назначение. Но есть места, где реально не проводились работы, а есть — где по кадастровой карте сельхозземля, а реально там застройка.

Надо отметить, что состояние почвы и необходимость ведения мониторинга комитет Госсовета обсуждает не первый год. В 2014 году было выпущено постановление с соответствующими задачами, в том числе предусмотреть в бюджете на ближайшие годы необходимые средства, но к концу 2018 года, судя по тому, что вопросы поставлены аналогичные, ощутимых подвижек нет.