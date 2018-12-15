Совершенно секретно. Как в Казани капитан гостайну пропил

Резонансные приговоры 50—60-х солдатам и офицерам Казанского гарнизона — к вековому юбилею военных судов

Фото: фото из архива военного суда

Почему на приговоре зеленодольского матроса присутствовали 150 военных, как казанского офицера наказали за взятку 40-градусной и по какой причине генеральный прокурор СССР требовал свободы начфину, осужденному за утрату портфеля с секретными документами… в пивной. К 100-летию создания военных судов в России «Реальное время» предлагает выписки о приговорах военного трибунала Казанского гарнизона из архива 50—60-х годов прошлого века.

Официальной датой создания военных судов в России считают 8 декабря 1918 года. Предшественник Казанского гарнизонного военного суда — военный трибунал Казанского гарнизона был создан на несколько месяцев раньше. В сентябре 1918-го, после подавления восстания белочехов, в Казани возобновил деятельность губернский революционный трибунал, на основе которого в ноябре был создан военный революционный трибунал Татарской республики.



Основными задачами трибунала были: отправление правосудия, поддержание порядка и воинской дисциплины в действующей армии, а позже и в тыловых подразделениях. Судя по сохранившимся в Казанском гарнизонном военном суде архивным записям, работы у военного суда хватало всегда. Данных о приговорах к высшей мере наказания в архиве суда нет.

В сентябре 1918-го, после подавления восстания белочехов, в Казани возобновил деятельность губернский революционный трибунал



1. Пьяный матрос на танцполе

На процессе по делу своего товарища, старшего матроса бригады вновь строящихся кораблей ВМФ Приволжского военного округа, присутствовали 150 матросов, старшин и офицеров. Судили его в части в Зеленодольском районе. 8 сентября 1960 года военный трибунал Казанского гарнизона в составе: председательствующего майора юстиции и народных заседателей — мичмана и главстаршины, с участием майора — помощника военного прокурора гарнизона, а также адвоката приговорил матроса Ш. к 8 месяцам службы в дисбате — за сопротивление старшему по званию, исполняющему возложенные на него обязанности по службе.

При рассмотрении дела установлено: 14 августа в 22 часа матрос Ш. пришел на танцпол городского парка пьяным. Один из офицеров предложил ему покинуть танцплощадку и предъявить увольнительную. Матрос отказался, ударил офицера кулаком по лицу и попытался сбежать от патруля. Его догнали и отправили под арест на гауптвахту. На следующий день было возбуждено дело в соответствии с Законом об уголовной ответственности за воинские преступления, а уже 30 августа оно поступило в военный трибунал, и на следующий день начался процесс.

Как отмечают в Казанском военном гарнизонном суде, выездные рассмотрения дел в присутствии всего личного состава части практикуются и поныне.

2. Генпрокурор спас растяпу

В середине феврале 1950 года в Казани вынесли приговор капитану интендантской службы — начальнику финансового довольствия одной из армейских частей. Военный трибунал установил, 22 января капитан забрал из штаба части отдельные документы с грифом «секретно», решив поработать с ними дома. Но по дороге свернул в закусочную выпить пива и отвлекся. В это время неизвестные увели портфель с государственными секретами. Таковыми, согласно приговору, были документы о денежном содержании офицеров и сверхсрочников, с указанием их штатной численности и званий.

Дали растяпе 6 лет лагерей, капитанские погоны сорвали. Приволжский окружной воентрибунал с этим согласился. Но генеральный прокурор СССР Григорий Сафонов направил протест в Военную коллегию Верховного суда страны, которая уже 7 июня того же 1950 года полностью отменила приговор и постановила — освободить бывшего начфина из заключения. В основу прокурорского протеста легло заключение начальника управления Генштаба Советской Армии, генерал-лейтенанта Болюсова: украденные с портфелем документы не содержали государственной тайны, а потому отвечать за их утрату в уголовном порядке хозяин портфеля не должен. Достаточно дисциплинарного наказания.

Генеральный прокурор СССР Григорий Сафонов направил протест в Военную коллегию Верховного суда страны, которая уже 7 июня того же 1950 года полностью отменила приговор и постановила — освободить бывшего начфина из заключения. Фото genproc.gov.ru



3. Наказание за свидание

Большую часть военных преступлений и 70 лет назад составляли самовольные отлучки со службы. Рядовой пример — 12 марта в 17 часов солдат ушел из расположения воинской части в Зеленодольск к знакомой девушке, вернулся в 4 утра 13 марта. За 11 часов самоволки получил 1,5 года службы в дисциплинарном батальоне. А вот уроженцу Северо-Казахстанской области (!) за 4 часа прогулок вне части дали 2 года дисбата — учли отрицательные характеристики от командования и прежние взыскания, в том числе за несанкционированное оставление части.

4. 15 лет ИТЛ за гимнастерки и сахар

Не в пример жестче в советские времена наказывали за кражи. Так, подсудимый с говорящей фамилией Шиш в 1950-м предстал перед казанским трибуналом по обвинению в хищении государственного и общественного имущества. Расследование показало — в июне 1949 года он, будучи дневальным по части, вынес из лагерной палатки две чужие гимнастерки, шаровары, пилотку и пару летних портянок. Обмундирование сержанта продал знакомой за 100 рублей. Схожим образом из палатки пропала полевая сумка с личными вещами другого сержанта.

Еще несколько преступлений Шиш совершил на пару с ефрейтором Б. — в начале июня вынесли со склада 2,5 кг сахара, а в сентябре из кладовой столовой — чемодан двумя гимнастерками, парой шаровар, пилоткой и портянками солдата Поцелуйко. Вещи продали, выручку потратили.

Причастность к краже чемодана и полевой сумки Шиш отрицал, однако кассация оставила в силе и приговор — 15 лет лагерей с конфискацией имущества и поражением в правах на 3 года, и взыскание 361 рубль в пользу части. Как наказали ефрейтора-подельника из уцелевших архивных выписок неясно.

Как вскрылась афера, в архивных выписках Казанского гарнизонного суда не сказано. Фото Максима Платонова



5. Лейтенант-самозванец

Именем Союза Советских Социалистических Республик 1950 года, января, 9 дня был вынесен приговор старшему сержанту, чьи действия причинили ущерб госказне в 26 тысяч 492 рубля. В открытом заседании в Казани военный трибунал гарнизона пришел к выводу: после ранения в сентябре 1943 года сержант в госпитале «самочинно» и из корысти назвался офицером в звании «техник-лейтенант», после выписки продолжил службу уже в этом статусе в январе 1944 года и следующие 5 лет «незаконно получал денежное содержание по воинскому званию и другие виды довольствия, положенные офицеру».

Как вскрылась афера, в архивных выписках Казанского гарнизонного суда не сказано. Приговор спешно исключенному из партии самозванцу — 15 лет ИТЛ с конфискацией имущества, поражением в правах на 3 года и взысканием в пользу государства ущерба.

6. «Темная» жалобщикам

Заслуживает внимания приговор помощнику командира взвода. В январе 1950 года военный трибунал Казанского гарнизона установил:

«Подсудимый, будучи нарушителем советской воинской дисциплины и желая скрыть нарушения от командования части, встав на путь грубого зажима критики, злоупотребив служебным положением, явился организатором коллективного избиения солдат, чем совершил преступление».

Суду предшествовало письмо двух солдат командиру части о том, что во взводе плохо с дисциплиной — рядовые ходят в самоволки и пьяными в караул. А помкомвзвода не пресекает, сам возглавляет нарушителей. Вскоре после письма, когда взвод находился в карауле, несколько солдат попросили помощника командира разрешить им поспать, на что он ответил — в составе караула есть «жалобщики», которые могут раскрыть это нарушение. От одного солдата прозвучало предложение устроить «темную», на что старший по званию заявил «в карауле неудобно избивать людей — они вооружены, как бы чего не случилось».

По возвращению из караула помощник командира построил взвод, вывел двух писавших жалобы рядовых и устроил им дознание. Затем покинул помещение вместе со взводом, а некие «неизвестные» военнослужащие избили тех рядовых. Дали помощнику взводного 7 лет лагерей, а в кассации наказание смягчили до 3 лет. Окружной трибунал, оценив показания свидетелей, решил — сам осужденный не подбивал солдат устроить «темную», но знал о таком намерении и не пресек. Напротив, создал условия.

3 года исправительно-трудовых лагерей получил рядовой с Полтавы, который за рулем грузовика ЗИС 11 марта 1950 года на улице Тукаевской в Казани пытался проехать через трамвайные пути направо, на проезжую часть и сбил на тротуаре мальчика. Фото Нияза Халита / pastvu.com

7. Водитель-нарушитель в погонах

Три года исправительно-трудовых лагерей (далее — ИТЛ) получил рядовой из Полтавы, который за рулем грузовика ЗИС 11 марта 1950 года на улице Тукаевской пытался проехать через трамвайные пути направо, на проезжую часть, и сбил на тротуаре мальчика, а затем, не оказывая помощи, скрылся с места происшествия. Пешеход получил перелом берцовой кости. Его возраст в кратком — всего на страничку — приговоре не фигурировал. Зато там была ссылка — у осужденного есть право обжаловать решение трибунала в течение 72 часов с момента его вручения.

8. Взятка водкой, которой не было

В марте 1950 на выездном заседании в Ульяновске военный трибунал Казанского гарнизона признал старшего офицера райвоенкомата виновным в получении взяток в виде 2 литров водки и 100 рублей за незаконную выдачу военных билетов.

Также капитан Дюдин был признан виновным в преступной халатности — временно исполняя обязанности военкома Кузаватовского района подписал фальсифицированные выписки «о зачислении и увольнении со службы никогда не существовавшего конюха» и ведомостей на выплату этому конюху зарплаты в 323 рубля. Выписки сфабриковал и деньги получил подсудимый по другому делу — бывший начальник АХЧ военкомата.

Наказали капитана 5 годами лагерей с конфискацией. К тому моменту год он уже отсидел. И в апреле 1950-го окружной трибунал исключил из приговора взятки и скостив срок до 1 года, освободил осужденного. В кассации выяснилось, что один из предполагаемых взяткодателей ранее сам был оправдан за отсутствием состава преступления. А кроме того, выяснилось, что военники офицер выдавал на законных основаниях, нарушал лишь порядок оформления таких документов.

Что до несуществующего конюха, то запись о нем в ведомостях выполнена «другими чернилами и очевидно, внесена в ведомость позднее», — установил трибунал. А еще вернул осужденному звание капитана.

Солдатов-подельников приговорили к лишению свободы на срок от 12 до 15 лет. У всех осужденных конфисковали имущество. Фото Максима Платонова



9. Шайка охотников за шерстью

Военнослужащие казанской части в апреле 1950 года получили 66 лет исправительно-трудовых лагерей на четверых за хищение 30 метров шерстяной ткани «метро». Само преступление было совершено 22 февраля того же года в магазине Горпромторга на улице Лобачевского. Рулон ткани двое воришек в погонах сунули в мешок, когда двое товарищей закрыли их спинами от продавцов.

На след организованной группы (шайки) — именно так указано в архивных бумагах — вывели пошитые из краденой шерсти костюмы двух солдат. Один заказал у портного еще и фуражку. В ходе следствия эти предметы одежды и оставшиеся отрезы ткани изъяли и оценили в 8,5 тысячи рублей. Общий ущерб от визита шайки в магазин составил 16,3 тысячи рублей.

Предполагаемого организатора преступления — старшину при обыске уличили еще и в незаконном хранении финского ножа. На суде он получил самый большой срок — 17 лет лагерей, а еще был лишен медалей «За Победу над Германией», «За оборону Кавказа» и «За взятие Будапешта». Солдат-подельников приговорили к лишению свободы на срок от 12 до 15 лет. У всех осужденных конфисковали имущество.

10. Фальшивый орденоносец

10 лет исправительно-трудовых лагерей за незаконное ношение орденов и медалей, подделку документов и присвоение звания. Так военный трибунал наказал солдата, который в годы войны оказался на оккупированной немецко-румынскими войсками территории и скрыл это в 1946-м, сообщив при заполнении красноармейской книжки вымышленные данные о годе призыва и окончании танкового училища.

За ряд проступков на службе в советских оккупационных войсках этого старшину разжаловали в рядовые и отправили в Приволжский военный округ. Но здесь, как установил трибунал, он «присвоил себе звание старшины» более того — «незаконно носил правительственные награды — ордена Красной Звезды, Славы III степени и Красного Знамени, а в ноябре 1949-го дезертировал со службы.