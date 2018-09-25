«Многоликая Россия»: татарстанские награды региональным журналистам

Церемония награждения победителей XI Всероссийского конкурса журналистского мастерства «Многоликая Россия» прошла вчера в столице Татарстана. Призовой фонд конкурса составил 1 820 000 рублей. Между собой его поделили 18 финалистов. В общей сложности на конкурс было подано 1 392 заявки из 49 регионов России в шести номинациях. В номинации «Цикл телесюжетов» первое место досталось телеканалу «Тюменское время». В номинации «Телепроект» — телекомпании «Осетия-Ирыстан». В номинации «Цикл публикаций в печатных СМИ» победа досталась редакции газеты «Эхо» из Кемеровской области. В номинации «Цикл материалов в Интернет-СМИ» — службе визуальных проектов МИА «Россия сегодня». В номинации «Детско-юношеские просветительские проекты в СМИ» — АУ Удмуртской Республики «Редакция журнала «Инвожо». Гран-при конкурса завоевал телеканал «Архыз 24» из Карачаево-Черкесской Республики.