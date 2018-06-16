События недели: ЧМ, повышение пенсионного возраста и НДС и рокировка в империи Колесовых

Главные события недели по версии «Реального времени»

Фото: Олег Тихонов

На прошедшую короткую рабочую неделю выпало сразу два важнейших экономических события, касающихся всех без исключения россиян — правительство РФ официально объявило о повышении пенсионного возраста и налогов. На эту же неделю пришлось открытие футбольного чемпионата мира. Тем временем Минфин подумывает о приватизации Сбербанка и остальных госкомпаний. Об этих и других событиях недели — в материале «Реального времени».

Вопрос о пенсионном возрасте дошел до Госдумы

Повышение пенсионного возраста незаметно перешло из теоретической области в практику. В четверг Госдума рассмотрела законопроект, который предусматривает постепенное увеличение планки до 65 лет для мужчин и до 63 — для женщин (сейчас они выходят на пенсию в 60 и 55 лет). Реформа будет проходить в несколько этапов, первый из которых начнется в 2019 году. Предполагается, что возраст выхода на пенсию у мужчин окончательно достигнет новой планки в 2028, а возраст женщин — в 2034 году.

Из-за ажиотажа вокруг реформы правительство пыталось внести свой законопроект без лишнего шума. В повестке заседания Госдумы вопрос о пенсионном возрасте появился лишь 14 июня, еще до внесения соответствующего законопроекта. Правда, и дата внесения, и содержание самого документа были известны СМИ заранее. Наконец днем в четверг с официальным заявлением выступил премьер Дмитрий Медведев. Впрочем, ничего нового он не сказал — только подтвердил уже известные параметры готовящейся реформы. «Мы понимаем, насколько все эти решения непросты, поэтому мы шли к ним длительное время», — добавил Медведев.

По словам Медведева, вариант с повышением НДС был выбран как наиболее приемлемый. Фото government.ru



Правительство «настроит» НДС

Гораздо менее ожидаемым было другое заявление, которое Медведев сделал на все том же заседании правительства в четверг: с 1 января 2019 года базовая ставка налога на добавленную стоимость (НДС) вырастет с 18 до 20%. Несмотря на то, что разговоры о повышении ставки ходили давно, этот вопрос, казалось, оставался не до конца решенным.

Такую иллюзию создал первый вице-премьер Антон Силуанов — меньше месяца назад на Петербургском экономическом форуме он пообещал, что правительство не будет повышать налоги в ближайшие 6 лет. «Мы говорим о том, что сейчас, на протяжении шестилетнего периода следующего цикла, мы не будем менять налоги. Вы спросите: а что будет меняться? Безусловно, определенная настройка произойдет», — заявил он.

«Определенная настройка» в виде повышения НДС ежегодно будет приносить бюджету 600 млрд рублей (НДС — один из главных источников пополнения бюджета, в 2016 году этот налог принес более 39 процнтов всех доходов). Эти деньги пойдут на исполнение нового «майского указа» Владимира Путина.

По словам Медведева, вариант с повышением НДС был выбран как наиболее приемлемый — помимо него, правительство обсуждало возможность повышения подоходного налога или переход на прогрессивную шкалу, а также введение налога с продаж.

Эксперты уверены, что повышение НДС так или иначе отразится на ценах, но масштаб этих последствий оценивают по-разному.

В четверг вечером открылся чемпионат мира по футболу. Фото Олега Тихонова

Открытие ЧМ: Уилл Смит, Робби Уильямс и украшенные телебашни

В четверг вечером открылся чемпионат мира по футболу. Официальный старт одного из самых ожидаемых событий года был непродолжительным. Церемония открытия, которая проходила в московских «Лужниках», заняла меньше 20 минут, сразу после чего начался матч между Россией и Саудовской Аравией (текстовую трансляцию открытия можно прочитать здесь)

Официальную песню чемпионата исполнили актер и музыкальный исполнитель Уилл Смит, певец Ники Джем и албанская исполнительница Эра Истефи. Также в церемонии участвовали Робби Уильямс, Аида Гарифуллина и футболист Роналдо. В преддверии открытия чемпионата телебашни в 11 городах, принимающих матчи, зажглись его символикой.

По словам главы оргкомитета «Россия — 2018» Алексея Сорокина, непосредственно организация ЧМ обошлась примерно в $500 млн, однако «до копейки» расходы будут известны уже после окончания соревнований, так как могут возникнуть внеплановые расходы.

Бывший трейдер «Ак Барс» Банка больше не хочет помогать следствию

Трейдер Артем Люлинский, которого обвиняют в причинении материального ущерба «Ак Барс» Банку, больше не хочет сотрудничать со следствием. Об этом он заявил в интервью «Реальному времени». По словам Люлинского, расчеты ущерба, которые были проведены Центробанком и на которые ориентируется следствие, некорректны, а сами обвинения — голословны. «У меня очень большой вопрос: зачем столь уважаемой организации как Центробанк прибегать к таким ухищрениям?», — спрашивает трейдер.

Напомним, 11 октября 2017-го регулятор сообщил, что выявил со стороны Люлинского факты манипулирования рынком ценных бумаг в период с 2011 по 2016 год. В силу своих рабочих обязанностей трейдер имел доступ к брокерским счетам «Ак Барса» и компании «Ак Барс Финанс». Также у него был личный брокерский счет, на который, как утверждает ЦБ, Люлинский покупал ликвидные ценные бумаги по рыночным ценам. Впоследствии он открывал позицию на продажу — и покупал те же бумаги уже от лица «Ак Барса». Ущерб от действий Люлинского оценивается в 76 млн рублей.

По словам Люлинского, расчеты ущерба, которые были проведены Центробанком и на которые ориентируется следствие, некорректны, а сами обвинения — голословны. Фото Ирины Плотниковой

«Изначально я был настроен разобраться в сложившейся ситуации. Отсюда и мое сотрудничество со следствием. Я им честно сказал, что именно делал, какую прибыль банку принес, показал свои расчеты. Подписывал на следствии все бумаги, говорил, что сотрудничаю со следствием и так далее. Но когда увидел обвинение — сотрудничество кончилось. Я никогда не подпишусь под тем, что я принес банку ущерб!», — сказал в интервью Люлинский.

Также на этой неделе «Реальное время» поговорило с заместителем председателя правления «Ак Барс» Банка Михаилом Мариным. Он рассказал о тенденциях на рынке ипотечного и потребительского кредитования, развитии технологий, а также об информационных атаках: «Мы до сих пор наблюдаем в том или ином телеграм-канале так называемые инсайды о том, что у банка вскоре будет проблема с каким-либо крупным заемщиком, или иные неаргументированные, ничем не подтвержденные утверждения. Но читатели, на мой взгляд, уже научились отделять зерна от плевел».

Назарбаев и Саркози в Казани

14 июня Казань с двухдневным визитом посетил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Сообщается, что он встретился как с действующим президентом РТ Рустамом Миннихановым, так и с экс-президентом Минтимером Шаймиевым, а также (в ходе встречи в расширенном составе) — с министром промышленности и торговли и полномочным представителем РТ в Казахстане. Полная программа визита Назарбаева не раскрывалась. Он побывал в Казанском кремле и КФУ, где ему вручили знак почетного доктора за вклад в развитие вуза. После этого глава Казахстана прочитал студентам лекцию. Назарбаев выразил желание увеличить торговый оборот между республиками до 1 млрд долларов. Казахстану интересно сотрудничество с Татарстаном в части сельского хозяйства, машиностроения, авиастроения, нефтепереработки.

Визит Назарбаева в Казань — ответный. В июне прошлого года Минниханов посетил Казахстан и вручил Назарбаеву орден «За заслуги перед Республикой Татарстан».

До этого Назарбаев был в Казани несколько раз. В 2003 году его визит был приурочен к международной научно-практической конференции «Идея евразийства в научном наследии Льва Гумилева». В 2005 году он приехал в столицу Татарстана на встречу глав СНГ. С 2015 года имя Нурсултана Назарбаева носит одна из улиц Казани (бывшая Эсперанто).

Визит Назарбаева в Казань — ответный. Фото Олега Тихонова

Кроме того, 16 июня в Казань приедет бывший президент Франции Николя Саркози. Ожидается, что он посетит первый казанский матч футбольного ЧМ между Францией и Австралией. По словам представителя казанского Кремля Лилии Галимовой, в рамках поездки Саркози также встретится с Миннихановым. Бывшего президента будет сопровождать посол Франции.

Бывшая жена соучредителя «МЭЛТа» рассказала о тяжбах из-за раздела имущества



Элина Ханеева, бывшая жена соучредителя казанской компании «МЭЛТ» Альмира Ханеева, пытается вернуть себе имущество, которое получила при разводе и которого впоследствии лишилась по решению суда. О последствиях своего бракоразводного процесса она рассказала «Реальному времени».

По словам Ханеевой, ее брак с соучредителем «МЭЛТа» был заключен в 2001 году. В 2012-м она и Альмир Ханеев развелись — «как говорится, не сошлись характерами». Год спустя через суд бывшие супруги поделили имущество: Ханеевой досталась недвижимость, стоимость которой тогда оценили в 52 млн рублей, а также доли в нескольких компаниях.

Однако в 2015 году Альмир Ханеев обратился в суд с иском, в котором указал, что их брак следовало считать недействительным. В заявлении он указал, что на момент заключения брака Элина Ханеева уже состояла в браке с другим мужчиной. По словам Ханеевой, в суд были переданы доказательства того, что 28 августа 1992 года она вышла замуж за Юрия Павлова, и этот брак не расторгнут. Ханеева говорит, что в действительности несколько раз видела Павлова — он появлялся в офисе фирмы, где работала ее знакомая. Однако ни о каком браке, говорит она, не могло идти и речи.

Тем не менее в книге записей Куйбышевско-Затонского совета местного самоуправления Камско-Устьинского района нашлась запись, подтверждающая брак между ней и Павловым. Затем и сам он явился в суд, подтвердив, что женился на Служаевой (девичья фамилия Ханеевой).

Альмир Ханеев комментировать ситуацию отказался.

Речь может идти о приватизации Сбербанка, более 52 процентов акций которого сейчас принадлежит ЦБ. Фото Олега Тихонова

Сбербанк могут приватизировать

Чтобы найти деньги на реализацию нового «майского указа», правительство не только повышает пенсионный возраст и поднимает налоги: не исключено, что средства будут привлекать также за счет приватизации госкомпаний. Об этом на днях заявил замминистра финансов Алексей Моисеев. В частности, по его словам, речь может идти о приватизации Сбербанка, более 52 процентов акций которого сейчас принадлежит ЦБ.

«В целом это хорошая идея, я считаю, что приватизация у нас затихла, это как-то неправильно. Мы давно говорили о том, что можно не бояться по некоторым компаниям спуститься ниже доли 50 процентов и уйти на 25 процентов. Там, где есть спрос, я считаю, надо к капитализации возвращаться», — передавало ТАСС слова чиновника.

Отметим, что президент Сбербанка Герман Греф — безусловный сторонник приватизации. В начале июня он в очередной раз предложил подумать о продаже госпакета Сбербанка, добавив, что это может быть более рациональным шагом, чем повышение налогов. «Считаю, что не нужен [государству] контрольный пакет в Сбербанке. Я не вижу ни одного основания, почему нужно [его] держать», — сказал он. Приватизировать Сбербанк Греф призывал и в 2015 году.

Рокировка в империи Колесовых

Могущественная финансово-промышленная империя Николая Колесова с ежегодным оборотом $1 млрд испытала ощутимое потрясение из-за внутренних семейных противоречий. Авторитетный босс российского ВПК сместил своего зятя Николая Ураева (поговаривают, что его отставка совпала в бракоразводным процессом с Анастасией Колесовой) с поста гендиректора ОАО «Элекон» и доверил руководство двумя оборонными предприятиями команде своего сына Александра, до сих пор управлявшей автомобильным холдингом «КАН АВТО». Колесов-старший прилетел в Казань, чтобы лично представить коллективу завода «Элекон» Колесова-младшего в качестве генерального директора. Вице-президенту же «КАН АВТО» Вадиму Максимову «досталось» ОАО «Казанский оптико-механический завод».