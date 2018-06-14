«Вбросов и «инсайдов» о том, что у «Ак Барса» проблемы, стало значительно меньше»

Заместитель председателя правления банка Михаил Марин — о текущем состоянии АББ

Фото: Мария Зверева

«Реальное время» расспросило зампреда правления «Ак Барс» Банка Михаила Марина о текущих тенденциях потребительского и ипотечного кредитования и о том, как технологии изменят взаимодействие клиента, банка и посредников между ними. Кроме того, топ-менеджер рассказал о том, как на работе «Ак Барса» сказалась волна информационных вбросов.

«До сих пор видим вбросы и «инсайды» о том, что у банка вскоре будут проблемы»



— Учитывая свой прошлый опыт работы (вы успели поработать в пяти банках), как вы считаете, отличается ли розничное направление в региональном и федеральных банках?

— На мой взгляд, во всех банках процесс с точки зрения организации самой системы выстроен одинаково. Общая цель у всех банков — сделать продукты максимально доступными и выгодными для клиента. Как этого достичь — эту задачу каждый банк решает уже по-своему. Любой продукт имеет свою себестоимость. Чтобы сделать его доступным «на выходе», банк должен минимизировать расходную составляющую на сопровождающие процессы. Поэтому банки в настоящее время активно работают над оптимизацией стоимости, повышением скорости и технологичности, и главное — над тем, чтобы сделать решения гибкими с точки зрения меняющихся потребностей рынка.

При этом, считаю, «Ак Барс» Банк неправильно было бы называть региональной организацией. Это банк федерального уровня — не только потому, что он представлен в 27 регионах России, но и по нашим технологическим возможностям.

— На текущий момент наблюдается тенденция снижения сберегательной активности населения. В связи с чем это происходит? Как в этих условиях банки стараются выстраивать вкладную политику?

— Регулятор ведет целенаправленную политику на таргетирование инфляции и снижение ключевой ставки. При этом отношение ставок по вкладам к уровню инфляции не становится хуже. В целом, банки, ориентированные на клиента, стремятся формировать комплексные предложения, в которых присутствуют преференции, в том числе по вкладам.

— Кстати, с этим у банка сейчас проблем нет? Негативные вбросы еще наблюдаются?

— Портфель вкладов в банке стабильно растет. Вообще, сейчас люди живут в таком перенасыщенном информационном поле, что уже начинают «фильтровать» информацию. Мы до сих пор наблюдаем в том или ином телеграм-канале так называемые инсайды — о том, что у банка вскоре будут проблемы с каким-либо крупным заемщиком, или иные неаргументированные, ничем не подтвержденные утверждения. Но читатели, на мой взгляд, уже научились отделять зерна от плевел. Мы видим, что ситуация в этом плане значительно приутихла. Ну а наше дело в этом случае — производить качественный продукт.

Считаю, «Ак Барс» Банк неправильно было бы называть региональной организацией. Это банк федерального уровня — не только потому, что он представлен в 27 регионах России, но и по нашим технологическим возможностям



— Кроме продукта, важно еще и продвижение. Как строите маркетинговую кампанию?

— Сегодня предложений во всех сферах так много, что человек воспринимает в большинстве случаев то, что ему наиболее близко. Поэтому мы переходим на индивидуальные предложения, подстраиваемся под каждого клиента.

«У нас нет задачи привлечь денежную наличность с рынка любой ценой»

— А что по поводу ипотеки? Какие здесь тенденции? Как, по вашему мнению, поведут себя ставки в ближайшее время?

— Безусловно, ипотека — драйвер розничного кредитования. Что же касается ставок, то на эту тему всегда есть спектр мнений. За последний год Центральный банк России несколько раз снижал ключевую ставку, которая в итоге достигла 7,25 процента. Вслед за ней постепенно снижались ставки по кредитам, в том числе ипотечным.

Вероятно, осенью произойдет очередное снижение по ипотечным ставкам. Среди факторов, влияющих на ставку, помимо политики Центробанка, также можно выделить волатильность рынка и планируемую маржинальную доходность самого банка.

— Каких показателей по ипотеке планируете достичь в этом году?

— В планах — более 20 млрд. Сейчас мы уверенно этот показатель перекрываем. В принципе, как по потребительскому, так и по ипотечному кредитованию объемы выдачи превышают планы на 5—7 процентов.

— Востребован ли такой продукт, как рефинансирование ипотеки?

— Да, продукт пользуется спросом. С одной стороны, безусловно, рефинансирование позволяет снизить ежемесячный платеж, если кредит был оформлен в период, когда ставки по ипотеке были выше. Однако следует понимать, что, оформляя рефинансирование, вы как бы берете ипотеку «с нуля». Поэтому здесь нужно четко взвесить и правильно рассчитать расходы. Наиболее выгодно оформлять рефинансирование, если после оформления кредита прошло 1-2 года.

— Почему банки неохотно рефинансируют своих же клиентов?

— Это связано с повторными расходами на выдачу кредита, с требованиями ЦБ РФ (рефинансирование/реструктуризация требует более высокого резервирования), с более дорогим фондированием «старого» кредита.

— Сейчас идет сворачивание POS-кредитования. Повлияло ли на это введение таких карт, как «Халва», «Совесть», других карт рассрочки?

— Да, безусловно. Карта рассрочки в моем понимании может вообще полностью изменить рынок классического POS-кредитования. Что касается технологии, это очень интересный продукт.

Конкуренция на рынке вкладов такова, что, если представляешь топ-30 банков, то, сыграв даже не на 0,5, а на 0,2 п.п., можно уйти из нижней трети в верхнюю треть



— Давайте поговорим о вкладах. Процентные ставки падают. Как это сказывается на сберегательной активности?

— Как я уже отметил, несмотря на падение ставок, клиенты «несут» денежные средства в банк.

Вообще, банки всегда лавируют между двумя крайностями. Поставишь высокие ставки, на рынке начнут говорить: «Ставки высокие — в банке проблемы, денег нет». Поставишь низкие ставки — скажут: «В банке проблемы — не могут выплачивать проценты». Мы в любом случае сейчас не готовы предлагать высокие ставки, потому что у банка нет задачи привлечь любой ценой какие-то объемы денежной наличности с рынка. Соответственно мы просто сформировали для себя комфортный портфель продуктов.

Конкуренция на рынке вкладов такова, что, если представляешь топ-30 банков, то, сыграв даже не на 0,5, а на 0,2 п.п., можно уйти из нижней трети в верхнюю треть. Банки настолько близко стоят друг к другу по своим ставкам, что разбег почти минимален.

В настоящее время мы запускаем накопительное страхование жизни. Это когда в продукте есть как инвестиционная составляющая, так и классическая сберегающая. Планируем завершить процесс внедрения этим летом. Сейчас обсуждаем, какой партнер будет поддерживать инвестиционную составляющую.

— На какой срок чаще всего инвестируются средства?

— Наибольшая часть портфеля состоит из вкладов до года.

— Почему? Ведь если, например, брать 3 или 6 месяцев, то ставки здесь более интересные, чем у годовых вкладов. Клиенты не выбирают в пользу более коротких сроков?

— Нет, мы не видим перетекания портфеля из одного срока в другой. Подавляющая часть портфеля — процентов 80 — распределена ровно между полугодовыми и годовыми вкладами.

«Вскоре будем взаимодействовать по принципу «улыбаемся и машем»

— Можете подробнее рассказать о вашем биометрическом проекте?

— Мы планируем собирать биометрические данные клиентов в 40 точках присутствия. Система будет запущена с 1 июля 2018 года. Реализация проста — клиент приходит в офис, фотографируется и записывает свой голос. Далее его биометрические данные попадают в единую биометрическую систему. Когда у клиента возникает необходимость оформить вклад или иной финансовый продукт, он может сделать это удаленно, воспользовавшись веб-камерой с микрофоном со стационарного компьютера или мобильного телефона. Банки будут идентифицировать клиентов по биометрическим данным.

— Была история, когда пользователь iPhone подал в суд на Аpple в связи с тем, что система распознавания лиц Face ID не смогла его с утра идентифицировать.

— Это, так сказать, издержки технологий, не надо по утрам с телефоном разговаривать, надо более душевных собеседников находить (смеется). Не буду лукавить, самому это интересно. Мы, например, в настоящее время тестируем, правда, пока только на сотрудниках, систему «Плати лицом» — недавно на годовом собрании акционеров представили ее президенту РТ и всем участникам.

А вообще, жизнь становится все более динамичной. Мне кажется, если технология действительно будет удобна, она начнет расходиться в массы, и люди начнут пользоваться ею. На самом деле, стоимость камер не такая уж большая.

Распознавание лица – это огромные возможности. Мы уверены, что за цифровыми финансовыми технологиями будущее



— Я как-то платил телефоном, когда услуга только появилась, так кассир не поверила мне и вызвала администратора.

— Мне тоже интересно за этим наблюдать. Супруга пользуется Face ID — и это всегда очень забавно выглядит при оплате.

Но вспомните недавнее прошлое. Вначале в диковинку был сам способ оплаты картой, а теперь достаточно просто поднести ее к считывающему устройству. А вскоре будет и вовсе — по принципу «улыбаемся и машем».

— Но ведь это дорогостоящая для банка услуга?

— Технологии всегда дорогостоящие. Но с течением времени стоимость технологий снижается. Сейчас технологии на этапе разработки, и это очень дорого, а через год стоимость этой технологии может упасть в десятки раз, и она станет абсолютно доступна. И мы сможем ее тиражировать с понятным экономическим эффектом.

На данный момент существует огромное количество возможностей для использования подобных инновационных технологий.

— То есть она будет не только в банке?

— Я думаю, да. Для начала мы взяли технологию распознавания лица с привязкой к финансовой составляющей. А в целом распознавание лица — это огромные возможности. Мы уверены, что за цифровыми финансовыми технологиями будущее.