«55 лет — это не старость»: плюсы и минусы повышения пенсионного возраста

Почему россиянам придется самим позаботиться о старости — комментируют эксперты «Реального времени»

Фото: Максим Платонов

Завтра, 14 июня, на рассмотрение Госдумы планируют внести законопроект о пенсионной реформе, к которой остается множество вопросов. Что делать с проблемой трудоустройства будущих непенсионеров, откуда брать деньги на пенсии и почему нужно кардинально менять свою логику мышления: жить и отдыхать сейчас, а не на пенсии — на эти и другие вопросы отвечают эксперты «Реального времени».

Пенсионная реформа дошла до Госдумы

Сразу несколько федеральных СМИ сообщили, что завтра правительство РФ может внести в Госдуму законопроект, предполагающий повышение пенсионного возраста. По данным «Ведомостей», правительство предложит самый жесткий из обсуждаемых вариантов, согласно которому пенсионный возраст постепенно для женщин поднимут с 55 до 63 лет, а мужчинам — с 60 до 65 лет.

Обсуждается, чтобы в пенсионной реформе для досрочников пенсионный возраст не изменился, а для женщин появилось больше льгот. Кроме того, предлагается вариант, в котором возможно раньше выйти на пенсию. Впрочем, это скажется на отчислениях, поскольку они будут осуществляться с понижающим коэффициентом. Благодаря подобной мере, по мнению экспертов, можно было бы снизить негативное восприятие реформы общественностью. Еще одно предложение касается более длительного перехода к изменениям. На этом настаивает заместитель председателя правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова. Замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин предлагает повышать пенсионный возраст на три месяца в год в первые четыре-шесть лет реформы. Это, по его мнению, также снизит напряжение в обществе. Какие изменения в итоге будут приняты — пока остается только гадать.

На более длительном переходе к изменениям настаивает Татьяна Голикова. Фото kremlin.ru



Пенсионная реформа вызвала бурю недовольства у россиян. По данным опроса Фонда общественного мнения, 82% населения выступило против повышения пенсионного возраста. Свою позицию они обосновывают низкой вероятностью дожить до этого времени и несогласием с необходимостью «слишком долго работать». В Новосибирске жители даже вышли на пикет против обсуждаемых изменений, требуя прямо сейчас не повышать пенсионный порог, а вот о размере пенсий, напротив, задуматься.

Секретарь Общественной палаты Российской Федерации Валерий Фадеев, объясняя неизбежность пенсионной реформы, в том числе объяснил ее заботой о женщинах, предположив, что «оскорбительно в 55 получать деньги по старости».

«55 лет — это не старость»

Ректор Казанского инновационного университета имени В.Г. Тимирясова, член экспертного совета комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Асия Тимирясова полагает, что повышать пенсионный возраст целесообразно, но на меньший срок — на пять лет для мужчин и женщин.

— Пенсионный возраст целесообразно поднять — это мировая тенденция. Может быть, не до 63 лет у женщин, а до 60. Сейчас в 55 лет женщина еще относительно молода, она находится в трудоспособном возрасте. Раньше, когда продолжительность жизни была ниже, 55 лет — это был нормальный возраст для выхода на пенсию. 63 года, на мой взгляд, — это чересчур, но продление для женщин до 60 лет вполне приемлемо, — комментирует собеседник издания.

По ее словам, у некоторых женщин сейчас даже наступает кризис, когда они получают пенсионную книжку, где написано, что выход на пенсию происходит по старости. «55 лет — это не старость. У нас сейчас сдвигаются все возрасты», — уверена Асия Тимирясова.

С социальной точки зрения поддерживает повышение пенсионного возраста и Дмитрий Рогозин, кандидат социологических наук, директор Центра методологии федеративных исследований РАНХиГС, преподаватель факультета социальных наук МВШСЭН, старший научный сотрудник Института социологии РАН.

— Речь не идет о привязке вас к фабрике или еще чему-то, речь идет о том, что на вас не будет оказываться давление, связанное с тем, что вы уже нетрудоспособны, негодны на ту или иную работу, — говорит социолог.

По его словам, необходимо менять свое отношение к работе и выходу на пенсию, поскольку сейчас в России жива индустриальная логика, согласно которой до пенсии нужно заработать себе на жизнь, а после пенсии уже можно отдохнуть.

— Так выстроена была логика — есть период работы и период отдыха. Это подавалось как некоторая успешность индустриального проекта в целом. Но на самом деле, он странный и негуманный. Это что — до 55 нужно вкалывать как лошадь? А где жизнь-то? Повышение пенсионного возраста — это в первую очередь пересмотр вашей трудовой активности. И сейчас не надо вкалывать, сейчас надо путешествовать, оформлять свою жизнь так, чтобы она вам приносила радость, чтобы работа смешалась с вашей досуговой практикой, — считает Дмитрий Рогозин.

В то же время с экономической точки зрения повышение пенсионного возраста собеседник издания не поддерживает.

— Пенсионный возраст нужно повышать именно в социальном плане, а не в экономическом. Это ошибка, что основная риторика, которая строится вокруг этого, связана с тем, что денег на выплату пенсий нет. Не это главное. Главное, что у нас произошла реальная эволюция человеческого организма — и в 55, 60 лет он не изношен, — полагает эксперт.

Без пенсии и без работы?

В ходе обсуждения пенсионной реформы неизбежно встает вопрос — действительно, продолжительность жизни растет и в 55—60 лет жители не чувствуют себя пенсионерами. В то же время проблема с трудоустройством до сих пор не решена — найти приемлемую работу после 50 лет непросто. Акцентирует на этом внимание и Дмитрий Травин, экономист, профессор Европейского университета, член комитета гражданских инициатив.

— Повышение пенсионного возраста зависит не только от того, насколько трудоспособна женщина в 55 лет. У нас, вообще-то, не так много свободных рабочих мест, поэтому не исключен такой вариант, что какая-то женщина доживает до 55 лет, пенсионный возраст ей повышают, а с работы увольняют, потому что она никому не нужна, предприятие, на котором она работала, лопнуло. Кто ее возьмет в этом возрасте на работу? Повышение пенсионного возраста хорошо в динамичной экономике, где предприятия развиваются, где не так много банкротств, где человек к 55—60 годам накопил большой опыт работы, и он нужен предприятию, — говорит собеседник издания.

Таким образом, Травин отмечает, что с повышением пенсионного возраста одна проблема решится — появятся дополнительные средства на выплату пенсий, а другая проблема, напротив, только обострится.

— С другой стороны окажется, что человек, который не вышел на пенсию в 60 лет, вдруг станет безработным. И этому же человеку придется платить пособие по безработице, потому что он не сможет найти работу в таком возрасте, — отмечает эксперт.

Его прогноз на будущее не обнадеживает — даже при условии, что повышение пенсионного возраста будет проходить постепенно, Травин не надеется, что будущих пенсионеров обойдет стороной проблема трудоустройства — все из-за стагнации экономики страны. По мнению эксперта, пенсионный возраст можно оставить на текущем уровне, а средства на пенсии найти за счет сокращения военных расходов.