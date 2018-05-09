Список персон

Крайнов Сергей Аркадьевич

Гос. ведомства

Общая информация

Родился 14 февраля 1957 года в г. Казани.

Образование:

1979 год — Казанское высшее военное инженерное училище (специальность «электрооборудование летательных аппаратов»)

Трудовая деятельность:

В 1979 — 1981 гг. — старший оператор в/ч 38214.
В 1981 — 1983 гг. — инженер группы в/ч 38214.
В 1983 — 1985 гг. — слушатель Военной артиллерийской ордена Ленина Краснознаменной академии им. М.И.Калинина, г. Ленинград.
В 1985 — 1988 гг. — адъюнкт КВВКИУРВ им.М.Н.Чистякова, г.Казань.
В 1988 — 1997 гг. — преподаватель, старший преподаватель КВВКИУРВ им. М.Н.Чистякова.
В 1998 — 1999 гг. — ведущий специалист, заместитель директора КФ РГУП «Недоимка».
В 1999 — 2002 гг. — ведущий специалист, заместитель начальника ОУМТР ПЭО «ТАТЭНЕРГО».
В 2002 — 2005 гг. — заместитель начальника отдела, заместитель генерального директора ГУП «ТАТКОММУНПРОМКОМПЛЕКТ».
В 2005 — 2006 гг. — директор ГУ ЖКХ «Дирекция единого заказчика».
В 2006 — 2008 гг. — начальник управления развития строительства МСАиЖКХ РТ.
С 2008 г. — начальник Государственной жилищной инспекции Республики Татарстан — главный Государственный жилищный инспектор Республики Татарстан.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420111, г. Казань, ул. Б.Красная, 15/9
  • Телефон: (843) 236-91-44
  • Email: tatgi@tatar.ru
  • Сайт: http://gji.tatarstan.ru

Дата последнего обновления: 09.05.2018

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