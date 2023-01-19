Талгат Абдуллин и Knauf Gips KG останутся на руднике до 2047 года

Камско-Устьинский гипсовый рудник прибрел третью лицензию на добычу гипса вдоль побережья Волги и Камы

Фото: Олег Тихонов/realnoevremya.ru

Крупный российский поставщик сырья Камско-Устьинский гипсовый рудник братьев Абдуллиных приобрел на аукционе новую лицензию на разработку и добычу участка недр «Южный» Камско-Устьинского месторождения гипсового камня. В январе предприятие заплатило государству 58,4 млн рублей. Как сообщил «Реальному времени» Талгат Абдуллин, разработка гипсового рудника продолжится в партнерстве с немецкой компанией Gebr. Knauf KG, которая сохранила бизнес в России. Не исключено, что третья по счету лицензия приобретена для повышения капитализации недропользователя.

«Южный» достался Абдуллиным без конкурентов

Компания братьев Абдуллиных закрепила за собой право разработки крупнейшего в Поволжье и других регионах России Камско-Устьинского рудника, чья протяженность уже перевалила за 800 км (с 2008 года увеличилась на 300 км, — прим. авт.). В декабре АО «Камско-Устьинский гипсовый рудник» получило право на разработку нового участка «Южный», став единственным участником аукциона Приволжскнедра. Как следует из официального сообщения Роснедр, компания получила участок гипсового камня общей площадью 1,59 кв. км. Его разведанные запасы по категории С1 оцениваются в 17,5 млн тонн, а прогнозные ресурсы по категории Р1 — 21,4 млн тонн. Стартовый размер разового платежа за пользование недрами был определен в 53 млн рублей.

Камско-Устьинский гипсовый рудник оказался единственным, кто подал заявку для участия в аукционе, торги признали несостоявшимися. Но конкурсная комиссия приняла решение «предоставить право пользования «Южным» участком недр и оформить лицензию на пользование недрами для разведки и добычи гипса единственному заявителю — АО «Камско-Устьинский гипсовый рудник», заявка которого признана соответствующей требованиям Закона Российской федерации «О недрах».

При этом окончательный размер разового платежа за пользование недрами был повышен до 58,4 млн рублей. Как сообщил «Реальному времени» акционер АО «Камско-Устьинский гипсовый рудник» Талгат Абдуллин, платеж за недропользование был перечислен государству в январе. Срок ее действия — до 7 декабря 2047 года.

Фото: minstroy.tatarstan.ru

Продлили добычу гипса еще на 25 лет

Новая лицензия стала третьей по счету на освоение известного и самого протяженного рудника гипсового камня в стране, подтвердил информацию «Реальному времени» Талгат Абдуллин. По его словам, компания приняла решение приобрести ее в связи с предстоящим окончанием действия лицензий на два смежных участка на этом месторождении. Так, первая лицензия на добычу гипсового камня на Тенишевском участке заканчивается 1 января 2025 года, а вторая — 1 ноября 2033 года (выдана Татнедрами в 2018 году).

— По этим двум лицензиям работы выполняются, они действуют, добыча гипса ведется. Но нужно планировать дальнейшее развитие. Третья понадобилась, потому что первая и вторая заканчиваются, а чтобы третью получить, нужны большие работы, расширить подходы и тоннели, — пояснил он.

По его словам, в прошлом году на Камско-Устьинском руднике добыли 800 тысяч тонн гипсового сырья. «Это рекордное значение за все годы добычи гипса в рамках второй лицензии», — отметил Абдуллин. До сих пор ежегодная добыча варьировалась от 500 до 600 тысяч тонн. Основными потребителями продукции выступили цементные заводы российского подразделения Holcim, АО «ХайдельбергЦемент Волга», «Сенгилеевский цементный завод», компании «Старатели», «Гипсобетон». По итогам 2021 года компания получила выручку в 435 млн рублей, чистую прибыль — в 102,3 млн рублей.



Фото: minstroy.tatarstan.ru

«KNAUF, конечно, шатало, но он устоял»

Подготовка к покупке третьей лицензии проходила при участии зарубежного партнера и заняла почти год. «Мы подготовили все данные, заказывали проведение геологических изысканий запасов. Запасы разведали. Роснедра выставили на аукцион, но никто не захотел в нем участвовать», — рассказал Талгат Абдуллин.

По его словам, подготовка велась в партнерстве с немецкой фирмой Gebr. Knauf KG, которая остается одним из акционеров компании, ей принадлежит 12,5% акций. Несмотря на международное санкционное давление, ведущий производитель стройматериалов и смесей не собирается покидать Россию.

«Конечно, в связи с санкциями Knauf шатало, но он устоял и продолжает работать в стране», — рассказал Абдуллин. По его словам, немцы и сейчас не собираются выходить из капитала татарстанской компании: «Они хотят и не планируют. Более того, у них в России огромные объемы разработки гипса. Есть запасы и под Москвой, на Кавказе». Иностранная компания вышла на рынок России в 1993 году, выкупив комбинат теплоизоляционных и гипсовых изделий в подмосковном Красногорске. С тех пор в стране было создано около 10 производств Knauf. В Пермском крае ведется разработка четырех месторождений гипсового камня. Продукция фирмы поставляется в 30 регионов России и на экспорт в страны СНГ (Казахстан, Киргизию, Монголию, Узбекистан и другие).

Сроки начала разработки нового участка недр Талгат Абдуллин не называет. По его словам, это участок на перспективу, и активизация будет зависеть от динамики развития стройиндустрии. По словам экспертов, для роста добычи гипса в Татарстане есть хорошие перспективы, так как в республике растет потребление цемента.

— Суммарный объем перевозок цемента по российской железной дороге за 2022 год снизился по отношению к предыдущему периоду на 5,5% — до 26 млн тонн 074,12 тыс. МТ (-5,53% к предыдущему периоду). При этом Поволжье показало максимальный экспорт 297,83 тысячи тонн, или 37,3% от всего экспорта. А Татарстан, наряду с Московской областью, показали наибольшие объемы получения цемента: Московская область — 2373,2 тысячи тонн и Татарстан — 1742,2 тысячи тонн, — отметили аналитики портала Сementinfo.ru.

Фото: minstroy.tatarstan.ru

Нет выхода на железную дорогу

Добыча гипса на территории Татарстана ведется с давних времен. Но после поднятия уровня Куйбышевского водохранилища изменившиеся гидрогеологические условия вынудили прекратить разработку практически всех известных месторождений, которые в силу своего положения оказались подтоплены. Добычу перенесли на перспективное и одно из крупнейших в Европе Камско-Устьинское гипсовое месторождение, на котором уже вели добычу в районе поселка Тенишево. Разработки здесь приняли огромные масштабы — ежегодно рудник выдавал до 700 тысяч тонн гипсового камня. Рудник продолжает работу и сегодня. Его запасы оцениваются на 70—100 лет беспрерывной разработки, а протяженность в июне 2008 года перевалила за 500 км. Теперь она составляет 800 км, а высота шахты — 17 метров.

По словам Абдуллина, потребуется несколько лет, чтобы возвести новые шахты. При этом он посетовал на то, что эта местность отрезана от железнодорожного сообщения.

— Если бы в свое время смогли провести железную дорогу, тогда Тетюшский и Камско-Устинский районы стали бы сильнее. Они богаты минеральными удобрениями, камнями и материалами. Это был бы мощный экономический узел. Учитывая, что нет железной дороги, мы ограничены в транспортировке продукции. Зимой мы не можем перевозить гипс, а перерабатывать на месте весь объем также нет особого смысла из-за проблем с доставкой.

Впрочем, он не рассчитывает, что этот транспортный узел смогут вписать в железнодорожное сообщение страны.