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Заместителем прокурора Казани назначен Ильнур Ибрагимов

19:50, 03.04.2018

На должность заместителя прокурора Казани назначен младший советник юстиции Ильнур Ибрагимов. Соответствующий приказ подписал исполняющий обязанности прокурора Татарстана Сергей Старостин.

Сегодня Старостин представил Ибрагимова коллективу столичной прокуратуры, передает пресс-служба прокуратуры РТ.

Ибрагимов окончил в 2007 году КГУ имени В.И. Ульянова-Ленина. Работу в органах прокуратуры начал в 2011 году в должности помощника прокурора Рыбно-Слободского района. С 2010 по 2011 год — старший следователь отдела по расследованию особо важных дел о преступлениях против личности и общественной безопасности следственного управления СК РФ по Татарстану.

В 2016—2018 годы исполнял обязанности помощника прокурора Татарстана по особым поручениям.

Ранее приказом Генерального прокурора РФ на должность прокурора Новошешминского района назначили советника юстиции Станислава Козлова.

ОбществоВласть Татарстан
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