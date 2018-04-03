Заместителем прокурора Казани назначен Ильнур Ибрагимов

На должность заместителя прокурора Казани назначен младший советник юстиции Ильнур Ибрагимов. Соответствующий приказ подписал исполняющий обязанности прокурора Татарстана Сергей Старостин.



Сегодня Старостин представил Ибрагимова коллективу столичной прокуратуры, передает пресс-служба прокуратуры РТ.

Ибрагимов окончил в 2007 году КГУ имени В.И. Ульянова-Ленина. Работу в органах прокуратуры начал в 2011 году в должности помощника прокурора Рыбно-Слободского района. С 2010 по 2011 год — старший следователь отдела по расследованию особо важных дел о преступлениях против личности и общественной безопасности следственного управления СК РФ по Татарстану.

В 2016—2018 годы исполнял обязанности помощника прокурора Татарстана по особым поручениям.

Ранее приказом Генерального прокурора РФ на должность прокурора Новошешминского района назначили советника юстиции Станислава Козлова.

