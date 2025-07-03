В Казани два троллейбуса изменили маршрут из-за аварийных работ

Речь идет о троллейбусах № 6 и 9

Фото: предоставлено МУП «Метроэлектротранс»

Из-за проведения аварийных ремонтных работ МУП «Водоканал» на ул. Технической, 21, троллейбусные маршруты № 6 и 9 были изменены. Об этом сообщает «Метроэлектротранс».

До окончания работ оба троллейбуса будут следовать по ул. Тульской через петлю на ул. Технической.

Ранее сообщалось об ограничениях движения транспорта около стадиона «Ак Барс Арена» 5 июля в связи с проведением концерта известного исполнителя Леонида Агутина.

Дарья Сайфиева