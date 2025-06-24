Госдума разрешила лицам без гражданства заключать контракты на военную службу в ВС РФ
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении правительственный закон, предоставляющий лицам без гражданства возможность заключать контракты о прохождении военной службы в Вооруженных силах России. Об этом пишет РИА «Новости».
Законопроект вносит изменения в федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе», разрешая лицам без гражданства заключать контракты наравне с гражданами РФ и иностранными гражданами.
Кроме того, законом устанавливается, что контракт о прохождении военной службы с гражданами, иностранными гражданами или лицами без гражданства, совершившими преступления, заключается до окончания периода мобилизации, отмены (прекращения действия) военного положения и (или) истечения военного времени.
Закон вступит в силу после одобрения Советом Федерации и подписания президентом.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.