Госдума разрешила лицам без гражданства заключать контракты на военную службу в ВС РФ

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Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении правительственный закон, предоставляющий лицам без гражданства возможность заключать контракты о прохождении военной службы в Вооруженных силах России. Об этом пишет РИА «Новости».

Законопроект вносит изменения в федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе», разрешая лицам без гражданства заключать контракты наравне с гражданами РФ и иностранными гражданами.

Кроме того, законом устанавливается, что контракт о прохождении военной службы с гражданами, иностранными гражданами или лицами без гражданства, совершившими преступления, заключается до окончания периода мобилизации, отмены (прекращения действия) военного положения и (или) истечения военного времени.

Закон вступит в силу после одобрения Советом Федерации и подписания президентом.

Рената Валеева