Минфин России увеличивает лимиты по семейной ипотеке до 8,6 трлн рублей

Фото: Мария Зверева

Министерство финансов России решило увеличить лимиты для банков по программе «Семейная ипотека» с 6,25 трлн до 8,65 трлн рублей, чтобы избежать приостановки программы из-за исчерпания лимитов. Об этом сообщили на сайте Минфина.

Это позволит равномерно распределить лимиты между кредиторами и обеспечит гражданам возможность обращаться в кредитные организации за льготной ипотекой в любое время.

В 2024 году для финансирования программы «Семейная ипотека» предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 290 млрд рублей. Дополнительно из резервного фонда правительства России будет выделено 142 млрд рублей.

Также проект федерального закона «О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» включает средства в объеме 1,45 трлн рублей, из которых 637 млрд рублей запланированы на 2025 год, 454,1 млрд рублей — на 2026 год и 358,3 млрд рублей — на 2027 год.

Напомним,что в Госдуме обсуждается возможность повышения лимита по кредиту в рамках «Семейной ипотеки». С инициативой о пересмотре условий программы выступили депутаты Госдумы, в том числе Владимир Кошелев, занимающий пост первого зампредседателя комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.



Анастасия Фартыгина