В МИД России пообещали ответить Украине на удары по Крымскому мосту

В Министерстве иностранных дел России пообещали дать ответ на попытку киевского режима атаковать Крымский мост и аэродром Морозовск в Ростовской области. Инциденты произошли еще 9 июля. Все ракеты удалось сбить.

В ведомстве также напомнили, что власти Украины уже взяли на себя ответственность за теракт на мосту, который произошел 8 октября прошлого года.

— Убеждены, что все виновные в этом преступлении обязательно будут привлечены к уголовной ответственности. Кроме того, на эти и другие террористические вылазки киевского режима будет дан ответ российскими Вооруженными Силами, которые в рамках специальной военной операции добьются устранения исходящих с украинской территории угроз безопасности нашей страны и российских граждан, — говорится в заявлении.

В министерстве считают, что подобные действия были бы невозможны без финансового, технического и логистического содействия возглавляемой США западной коалиции.

Напомним, ФСБ и Следственный комитет России установили организаторов теракта на Крымском мосту, который произошел 8 октября. Ими оказались главное управление разведки Минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура.

9 октября президент России Владимир Путин на встрече с председателем Следственного комитета страны Александром Бастрыкиным назвал подрыв Крымского моста терактом, направленным на разрушение критически важной инфраструктуры государства. Авторами, исполнителями и заказчиками преступления он назвал украинские спецслужбы.

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Айрат Назипов