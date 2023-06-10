Вода, затопившая Новую Каховку после разрушения ГЭС, почти полностью ушла из города

Фото: realnoevremya.ru/Ангелина Панченко

Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев в эфире телеканала РБК заявил, что вода, которая подтопила город из-за разрушения ГЭС, практически полностью ушла.

— Весь город, по большому счету, освобожден от воды, откачиваем из подвалов, — сказал он.

Ранее глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко заявил, что предварительный ущерб, нанесенный региону из-за теракта на Каховской ГЭС, оценивается в 11,5 млрд рублей.



В свою очередь, врио губернатора Владимир Сальдо сообщил, что более 6 тысяч жителей региона, в том числе 235 детей, были эвакуированы из затопленных населенных пунктов. По его словам, более 1,7 тысячи эвакуированных находятся в пунктах временного размещения, а еще 32 человека доставлены в больницу. Согласно данным властей, в ликвидации последствий ЧС принимают участие 795 человек, привлечено 344 единицы техники. Однако, как отметил Сальдо, проведению работ мешают обстрелы со стороны ВСУ.

Напомним, Каховская ГЭС была разрушена 6 июня. Как рассказывал мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев, отремонтировать ее уже невозможно. Гидроэлектростанцию предстоит отстроить заново. В свою очередь, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ подорвали объект для переброса резервов с Херсонского направления в район своих текущих наступательных действий. Глава государства Владимир Путин назвал разрушения плотины «варварской акцией» киевского режима.

Отметим, что разрушение Каховской ГЭС может лишить Запорожскую АЭС источников охлаждения и спровоцировать серьезное повреждение реакторов, о чем заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. По его словам, это возможно при дальнейшей деградации ситуации.

В результате взрыва затопленными оказались свыше 14 тысяч домов в 15 населенных пунктах Херсонской области, людей продолжают эвакуировать и по сей день. При этом эвакуация усложняется тем, что скорость течения Днепра выросла в десять раз. Своевременно не выехавших из опасных зон приходится снимать с крыш и заборов.

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Максим Кокунин