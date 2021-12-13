Главное за выходные: проверка прокуратуры после тушения Вечного огня, завершение поисков на «Листвяжной»
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро понедельника, 13 декабря:
- Поисковая операция на шахте «Листвяжная» в Кузбассе завершилась. Тела всех погибших (51 человек — 46 шахтеров и 5 горноспасателей) эвакуировали на поверхность. Сейчас горноспасатели продолжают работы по восстановлению доаварийного режима проветривания шахты.
- Казанский «Ак Барс» уступил уфимскому «Салавату Юлаеву» со счетом 2:4. В таблице Восточной конференции «Салават Юлаев» поднялся на третье место, «Ак Барс» опустился на четвертое. В конце второго периода матча нападающего «Ак Барса» Дмитрия Воронкова унесли со льда на носилках. Он получил удар в голову от форварда уфимской команды Петра Хохрякова.
- Казанский УНИКС обыграл эстонский «Калев» со счетом 71:54. Победа над гостями вернула казанскую команду на первое место в Единой лиге ВТБ.
- Прокуратура Набережных Челнов начала проверку по факту инцидента с подростками, которые в ночь на 12 декабря потушили Вечный огонь на мемориальном комплексе «Родина-мать», закидав его снегом. Личности детей уже установлены, с ними провели профилактическую беседу в отделении полиции. А на их родителей составили административные протоколы по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».
- После субботнего матча «Рубин» — «Крылья Советов» скончался болельщик самарской команды. Как стало известно, мужчине стало плохо за десять минут до конца игры. До самого конца встречи и после ее завершения ему делали массаж сердца и ждали реанимацию. Все это происходило на морозе. Спасти мужчину не удалось. Казанский «Рубин» в субботу проиграл самарской команде «Крылья Советов» со счетом 2:0.
- В парке Прибрежном в Набережных Челнах появится первая в городе отапливаемая остановка. Точка входа находится со стороны школы «Адымнар», за остановкой «Дворец спорта». Поэтому остановочный павильон также включили в проект реконструкции.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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