В Казани восстановили движение троллейбусов №1 по маршруту «Горьковское шоссе — Роддом»
В Казани восстановили движение троллейбусов №1 по маршруту «Горьковское шоссе — Роддом». Об этом сообщили в пресс-службе МУП «Метроэлектротранс».
С этого дня троллейбус будет объезжать провал на участке улицы Чистопольская, 60 по параллельной улице Фатыха Амирхана. Для этого служба энергохозяйства МУП «Метроэлектротранс» в короткие сроки перенесла контактную сеть.
Ранее из-за обвала на улице Чистопольской в Казани троллейбус №1 временно ходил по укороченному маршруту.
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