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В Казани восстановили движение троллейбусов №1 по маршруту «Горьковское шоссе — Роддом»

08:38, 08.12.2021
В Казани восстановили движение троллейбусов №1 по маршруту «Горьковское шоссе — Роддом»
Фото: kzn.ru

В Казани восстановили движение троллейбусов №1 по маршруту «Горьковское шоссе — Роддом». Об этом сообщили в пресс-службе МУП «Метроэлектротранс».

С этого дня троллейбус будет объезжать провал на участке улицы Чистопольская, 60 по параллельной улице Фатыха Амирхана. Для этого служба энергохозяйства МУП «Метроэлектротранс» в короткие сроки перенесла контактную сеть.

Фото: МУП «Метроэлектротранс».

Ранее из-за обвала на улице Чистопольской в Казани троллейбус №1 временно ходил по укороченному маршруту.

Ольга Шагиева
ОбществоИнфраструктураАвто Татарстан

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