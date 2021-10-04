В США произошел масштабный разлив нефти

Более 3 тыс. баррелей нефти попало в Тихий океан в американском штате Калифорния из-за утечки на нефтепроводе. Об этом сообщает телеканал CNN.

— Мы начали находить мертвых птиц и рыб на побережье, — рассказала инспектор округа Ориндж Катрина Фоли.

Национальный совет по безопасности на транспорте США направил специалистов для расследования произошедшего. Местным жителям предписано избегать зоны экологического бедствия.

Летом площадь разлива нефти вблизи Новороссийска от выброса нефтепродуктов составила 80 кв. км. Инцидент произошел 7 августа вечером во время закачки нефти на греческий нефтяной танкер Minerva Symphony с выносного погрузочного устройства ВПУ-1 Каспийского трубопроводного консорциума.



Алексей Нечаев