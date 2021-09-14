Вакцинацию от коронавируса прошли 46 млн россиян

Фото: Максим Платонов (архив)

На сегодняшний день вакцинацию от COVID-19 прошли уже 46 млн россиян. Такие данные озвучил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Под наблюдением врачей в России на сегодняшний день находятся 723 тыс. пациентов с коронавирусом, рассказал глава Минздрава в интервью телеканалу «Россия 24».

Фото: Максим Платонов (архив)

По данным на утро 14 сентября, общее число заболевших коронавирусом в России достигло 7 176 085 человек. Вылечились за весь период пандемии от COVID-19 6 418 033 пациента. Умерли 194 249 россиян.

Напомним, в России зарегистрировали порядка 7 тысяч сообщений о нежелательных реакциях на вакцину от COVID-19. Это составляет 0,018% от общего числа вакцинированных.



Татьяна Демина