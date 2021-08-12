Более трети молодежи Татарстана проживает в Казани

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане 78,1% людей в возрасте от 14 до 35 лет проживают в городах. На Казань приходится 34,1% живущей в республике молодежи.

Всего по состоянию на 1 января 2021 года в Татарстане начитывалось 1,1 млн молодых людей. Это 27,6% от всего населения республики, сообщает Татарстанстат.

В Казани по состоянию на 1 января 2021 года насчитывается 365,6 тыс. молодых людей, в Набережных Челнах — 144,2 тысячи, в Нижнекамске — 67,9 тысячи, в Альметьевске — 45,5 тысячи.

скриншот/tatstat.gks.ru

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон, закрепляющий возраст молодежи до 35 лет включительно. Ранее под эту категорию попадали граждане в возрасте от 14 до 30 лет.

Татьяна Демина