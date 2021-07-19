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Умер автор карикатур на пророка Мухаммеда Курт Вестергор

11:08, 19.07.2021 2
Умер автор карикатур на пророка Мухаммеда Курт Вестергор
Фото: pixabay.com

Датский художник Курт Вестергор, получивший широкую известность как автор скандальных карикатур на пророка Мухаммеда, умер на 87-м году жизни, сообщает BBC.

Его семья сообщила изданию, что он скончался после продолжительной болезни.

12 карикатур художника на пророка Мухаммеда были впервые опубликованы осенью 2005 года в датской газете «Юлландс-постен», где художник работал с 1980-х. После этого произошел международный политический и общественный скандал.

Алексей Нечаев
Общество
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 11:20
    Вот и пришло время ответить перед Творцом. Зачем он насмехался над миллиардом мусульман.
    Если он верующий.
    А если воинствующий безбожник, то через год с помощью земляных червей распадётся на отдельные молекулы.
    И все его забудут.

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  • Анонимно 11:27
    В рамках свободы слова карикатуры на Магомета не могут быть запрещены.
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