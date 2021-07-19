Умер автор карикатур на пророка Мухаммеда Курт Вестергор
Датский художник Курт Вестергор, получивший широкую известность как автор скандальных карикатур на пророка Мухаммеда, умер на 87-м году жизни, сообщает BBC.
Его семья сообщила изданию, что он скончался после продолжительной болезни.
12 карикатур художника на пророка Мухаммеда были впервые опубликованы осенью 2005 года в датской газете «Юлландс-постен», где художник работал с 1980-х. После этого произошел международный политический и общественный скандал.
комментарии
Если он верующий.
А если воинствующий безбожник, то через год с помощью земляных червей распадётся на отдельные молекулы.
И все его забудут.