Новости

17:19 МСК Все новости
Новости раздела

Прайс на услуги по изготовлению и размещению агитационных материалов на «Радио Болгар» и «Татарстан — Новый Век» к выборам депутатов Госдумы

10:00, 09.07.2021

Интернет-газета «Реальное время» публикует прайс АО «ТРК «Новый Век» на оказание услуг в период проведения предвыборной агитации по выборам депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва, которые пройдут в Единый день голосования в Татарстане 19 сентября 2021 года.

Сведения о размере и условиях оплаты, а также иные условия изготовления и размещения предвыборных агитационных материалов в радиопрограмме «Радио Болгар (Болгар радиосы)» радиоканала «Радио «Татарстан — Новый Век».

Наименование услуги

Ед. измерения

Стоимость за услугу (руб.),

вкл. НДС (20%)

Производство агитационных аудиоматериалов (оплачивается из избирательного фонда кандидата в депутаты/фонда избирательного объединения, выдвинувшего кандидата):

— выступление кандидата в записи «Гость в студии»

(согласно жеребьевке), заказная программа

1 мин./1 сек.

3 195,00/53,25

— простой информационный аудиоролик с музыкальной подложкой

1 сек.

315,00

— сложный информационный аудиоролик с музыкальной подложкой и звуковыми эффектами

1 сек.

390,00

— перемонтаж / перевод ролика на тат. или рус. язык

1 работа

3 000,00

Трансляция агитационных аудиоматериалов (в период с 21.08.2021 г. до 00:00 часов 17.09.2021 г.; оплачивается из избирательного фонда кандидата в депутаты/фонда избирательного объединения, выдвинувшего кандидата):

Программа, выступление

1 мин./1 сек.

3 600,00/60,00

Аудиоролик по индивидуальному медиаплану

(согласно жеребьевке):

— с 06:00 до 07:00, с 09:30 до 11:00, с 14:00 до 17:00, с 21:00 до 24:00.

1 сек.

150,00*

— с 07:01 до 09:29, с 11:01 до 13:59, с 17:01 до 20:59.

1 сек.

200,00*

Безвозмездное оказание услуг по предоставлению эфирного времени (согласно жеребьевке) оценивается:

— 1 мин./1сек. — 3 000,00 руб. / 50,00 руб. (НДС не облагается).

* Возможно смещение рекламного блока в пределах 15 мин.

420015, РТ, Казань, ул. М. Горького, 15, радио «БОЛГАР РАДИОСЫ»,

Коммерческий департамент, отдел продаж радио

Тел.: (843) 570-50-95 (многоканальный)

Сведения о размере и условиях оплаты, а также иные условия изготовления и размещения предвыборных агитационных материалов на телеканале «Телевидение «Татарстан — Новый Век».

Наименование услуги

Ед. измерения

Стоимость за услугу (руб.),

вкл. НДС (20%)

Производство агитационных видеоматериалов (оплачивается из избирательного фонда кандидата в депутаты/фонда избирательного объединения, выдвинувшего кандидата):

— выступление кандидата в записи «Гость в студии» (согласно жеребьевке) / заказной фильм / заказная программа

1 мин./1 сек.

50 400,00/840,00

— видеосюжет в программе:

Новости Татарстана / Татарстан Хэбэрлэре,

Новости в субботу / Адымнар

1 мин./1 сек.

105 000,00/1 750,00

— видеооткрытка статичная

до 15 сек.

10 800,00

— видеооткрытка динамичная

до 30 сек.

17 300,00

— функциональный видеоролик из материалов Заказчика

до 30 сек.

31 000,00

— функциональный видеоролик с выездом в пределах г. Казани*

до 30 сек.

39 800,00

— функциональный видеоролик с постановочными элементами*

до 30 сек.

59 900,00

— сложный перемонтаж видеоматериалов

1 мин.

8 500,00

— простой перемонтаж видеоматериалов (замена звукоряда или видеоряда)

1 мин.

5 700,00

— запись готового материала на СD, DVD

до 15 мин.

4 900,00

Трансляция агитационных видеоматериалов (в период с 21.08.2021 г. до 00:00 часов 17.09.2021 г.; оплачивается из избирательного фонда кандидата в депутаты/фонда избирательного объединения, выдвинувшего кандидата):

— программа / фильм / выступление в записи

1 мин./1 сек.

36 000,00/600,00

— видеосюжет в программе:

Новости Татарстана / Татарстан Хэбэрлэре, Новости в субботу / Адымнар

ТНВ-Татарстан

ТНВ-Планета (повтор сюжета на рус.яз)

1 мин./1 сек.

1 мин./1 сек.

36 000,00/600,00

4 500,00/75,00

— видеоролик по индивидуальному плану

(согласно жеребьевке):

— с 05:00 до 7:59, с 10:01 до 17:29

1 сек.

550,00**

— с 8:00 до 10:00, с 17:30 до 23:00

1 сек.

730,00**

— с 23:01 до 00:30

1 сек.

120,00**

Безвозмездное оказание услуг по предоставлению эфирного времени (согласно жеребьевке) оценивается:

— 1 мин./1сек. — 30 000,00 руб./500,00 руб. (НДС не облагается).

*Съемка за пределами г. Казань (коэффициент 1,5)

**Возможно смещение рекламного блока в пределах 30 мин.

420095, РТ. Казань, ул. Ш. Усманова, 9, АО «ТРК «Новый Век»

Коммерческий департамент, отдел продаж ТВ

Тел.: (843) 5-705-100 (многоканальный)

 комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также