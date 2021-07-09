Прайс на услуги по изготовлению и размещению агитационных материалов на «Радио Болгар» и «Татарстан — Новый Век» к выборам депутатов Госдумы
Интернет-газета «Реальное время» публикует прайс АО «ТРК «Новый Век» на оказание услуг в период проведения предвыборной агитации по выборам депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва, которые пройдут в Единый день голосования в Татарстане 19 сентября 2021 года.
Сведения о размере и условиях оплаты, а также иные условия изготовления и размещения предвыборных агитационных материалов в радиопрограмме «Радио Болгар (Болгар радиосы)» радиоканала «Радио «Татарстан — Новый Век».
|
Наименование услуги
|
Ед. измерения
|
Стоимость за услугу (руб.),
вкл. НДС (20%)
|
Производство агитационных аудиоматериалов (оплачивается из избирательного фонда кандидата в депутаты/фонда избирательного объединения, выдвинувшего кандидата):
|
— выступление кандидата в записи «Гость в студии»
(согласно жеребьевке), заказная программа
|
1 мин./1 сек.
|
3 195,00/53,25
|
— простой информационный аудиоролик с музыкальной подложкой
|
1 сек.
|
315,00
|
— сложный информационный аудиоролик с музыкальной подложкой и звуковыми эффектами
|
1 сек.
|
390,00
|
— перемонтаж / перевод ролика на тат. или рус. язык
|
1 работа
|
3 000,00
|
Трансляция агитационных аудиоматериалов (в период с 21.08.2021 г. до 00:00 часов 17.09.2021 г.; оплачивается из избирательного фонда кандидата в депутаты/фонда избирательного объединения, выдвинувшего кандидата):
|
Программа, выступление
|
1 мин./1 сек.
|
3 600,00/60,00
|
Аудиоролик по индивидуальному медиаплану
(согласно жеребьевке):
|
— с 06:00 до 07:00, с 09:30 до 11:00, с 14:00 до 17:00, с 21:00 до 24:00.
|
1 сек.
|
150,00*
|
— с 07:01 до 09:29, с 11:01 до 13:59, с 17:01 до 20:59.
|
1 сек.
|
200,00*
Безвозмездное оказание услуг по предоставлению эфирного времени (согласно жеребьевке) оценивается:
— 1 мин./1сек. — 3 000,00 руб. / 50,00 руб. (НДС не облагается).
* Возможно смещение рекламного блока в пределах 15 мин.
420015, РТ, Казань, ул. М. Горького, 15, радио «БОЛГАР РАДИОСЫ»,
Коммерческий департамент, отдел продаж радио
Тел.: (843) 570-50-95 (многоканальный)
Сведения о размере и условиях оплаты, а также иные условия изготовления и размещения предвыборных агитационных материалов на телеканале «Телевидение «Татарстан — Новый Век».
|
Наименование услуги
|
Ед. измерения
|
Стоимость за услугу (руб.),
вкл. НДС (20%)
|
Производство агитационных видеоматериалов (оплачивается из избирательного фонда кандидата в депутаты/фонда избирательного объединения, выдвинувшего кандидата):
|
— выступление кандидата в записи «Гость в студии» (согласно жеребьевке) / заказной фильм / заказная программа
|
1 мин./1 сек.
|
50 400,00/840,00
|
— видеосюжет в программе:
Новости Татарстана / Татарстан Хэбэрлэре,
Новости в субботу / Адымнар
|
1 мин./1 сек.
|
105 000,00/1 750,00
|
— видеооткрытка статичная
|
до 15 сек.
|
10 800,00
|
— видеооткрытка динамичная
|
до 30 сек.
|
17 300,00
|
— функциональный видеоролик из материалов Заказчика
|
до 30 сек.
|
31 000,00
|
— функциональный видеоролик с выездом в пределах г. Казани*
|
до 30 сек.
|
39 800,00
|
— функциональный видеоролик с постановочными элементами*
|
до 30 сек.
|
59 900,00
|
— сложный перемонтаж видеоматериалов
|
1 мин.
|
8 500,00
|
— простой перемонтаж видеоматериалов (замена звукоряда или видеоряда)
|
1 мин.
|
5 700,00
|
— запись готового материала на СD, DVD
|
до 15 мин.
|
4 900,00
|
Трансляция агитационных видеоматериалов (в период с 21.08.2021 г. до 00:00 часов 17.09.2021 г.; оплачивается из избирательного фонда кандидата в депутаты/фонда избирательного объединения, выдвинувшего кандидата):
|
— программа / фильм / выступление в записи
|
1 мин./1 сек.
|
36 000,00/600,00
|
— видеосюжет в программе:
Новости Татарстана / Татарстан Хэбэрлэре, Новости в субботу / Адымнар
ТНВ-Татарстан
ТНВ-Планета (повтор сюжета на рус.яз)
|
1 мин./1 сек.
1 мин./1 сек.
|
36 000,00/600,00
4 500,00/75,00
|
— видеоролик по индивидуальному плану
(согласно жеребьевке):
|
— с 05:00 до 7:59, с 10:01 до 17:29
|
1 сек.
|
550,00**
|
— с 8:00 до 10:00, с 17:30 до 23:00
|
1 сек.
|
730,00**
|
— с 23:01 до 00:30
|
1 сек.
|
120,00**
Безвозмездное оказание услуг по предоставлению эфирного времени (согласно жеребьевке) оценивается:
— 1 мин./1сек. — 30 000,00 руб./500,00 руб. (НДС не облагается).
*Съемка за пределами г. Казань (коэффициент 1,5)
**Возможно смещение рекламного блока в пределах 30 мин.
420095, РТ. Казань, ул. Ш. Усманова, 9, АО «ТРК «Новый Век»
Коммерческий департамент, отдел продаж ТВ
Тел.: (843) 5-705-100 (многоканальный)
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