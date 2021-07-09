Прайс на услуги по изготовлению и размещению агитационных материалов на «Радио Болгар» и «Татарстан — Новый Век» к выборам депутатов Госдумы

Интернет-газета «Реальное время» публикует прайс АО «ТРК «Новый Век» на оказание услуг в период проведения предвыборной агитации по выборам депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва, которые пройдут в Единый день голосования в Татарстане 19 сентября 2021 года.

Сведения о размере и условиях оплаты, а также иные условия изготовления и размещения предвыборных агитационных материалов в радиопрограмме «Радио Болгар (Болгар радиосы)» радиоканала «Радио «Татарстан — Новый Век».

Наименование услуги Ед. измерения Стоимость за услугу (руб.), вкл. НДС (20%) Производство агитационных аудиоматериалов (оплачивается из избирательного фонда кандидата в депутаты/фонда избирательного объединения, выдвинувшего кандидата): — выступление кандидата в записи «Гость в студии» (согласно жеребьевке), заказная программа 1 мин./1 сек. 3 195,00/53,25 — простой информационный аудиоролик с музыкальной подложкой 1 сек. 315,00 — сложный информационный аудиоролик с музыкальной подложкой и звуковыми эффектами 1 сек. 390,00 — перемонтаж / перевод ролика на тат. или рус. язык 1 работа 3 000,00 Трансляция агитационных аудиоматериалов (в период с 21.08.2021 г. до 00:00 часов 17.09.2021 г.; оплачивается из избирательного фонда кандидата в депутаты/фонда избирательного объединения, выдвинувшего кандидата): Программа, выступление 1 мин./1 сек. 3 600,00/60,00 Аудиоролик по индивидуальному медиаплану (согласно жеребьевке): — с 06:00 до 07:00, с 09:30 до 11:00, с 14:00 до 17:00, с 21:00 до 24:00. 1 сек. 150,00* — с 07:01 до 09:29, с 11:01 до 13:59, с 17:01 до 20:59. 1 сек. 200,00*

Безвозмездное оказание услуг по предоставлению эфирного времени (согласно жеребьевке) оценивается:

— 1 мин./1сек. — 3 000,00 руб. / 50,00 руб. (НДС не облагается).

* Возможно смещение рекламного блока в пределах 15 мин.

420015, РТ, Казань, ул. М. Горького, 15, радио «БОЛГАР РАДИОСЫ»,

Коммерческий департамент, отдел продаж радио

Тел.: (843) 570-50-95 (многоканальный)

Сведения о размере и условиях оплаты, а также иные условия изготовления и размещения предвыборных агитационных материалов на телеканале «Телевидение «Татарстан — Новый Век».

Наименование услуги Ед. измерения Стоимость за услугу (руб.), вкл. НДС (20%) Производство агитационных видеоматериалов (оплачивается из избирательного фонда кандидата в депутаты/фонда избирательного объединения, выдвинувшего кандидата): — выступление кандидата в записи «Гость в студии» (согласно жеребьевке) / заказной фильм / заказная программа 1 мин./1 сек. 50 400,00/840,00 — видеосюжет в программе: Новости Татарстана / Татарстан Хэбэрлэре, Новости в субботу / Адымнар 1 мин./1 сек. 105 000,00/1 750,00 — видеооткрытка статичная до 15 сек. 10 800,00 — видеооткрытка динамичная до 30 сек. 17 300,00 — функциональный видеоролик из материалов Заказчика до 30 сек. 31 000,00 — функциональный видеоролик с выездом в пределах г. Казани* до 30 сек. 39 800,00 — функциональный видеоролик с постановочными элементами* до 30 сек. 59 900,00 — сложный перемонтаж видеоматериалов 1 мин. 8 500,00 — простой перемонтаж видеоматериалов (замена звукоряда или видеоряда) 1 мин. 5 700,00 — запись готового материала на СD, DVD до 15 мин. 4 900,00 Трансляция агитационных видеоматериалов (в период с 21.08.2021 г. до 00:00 часов 17.09.2021 г.; оплачивается из избирательного фонда кандидата в депутаты/фонда избирательного объединения, выдвинувшего кандидата): — программа / фильм / выступление в записи 1 мин./1 сек. 36 000,00/600,00 — видеосюжет в программе: Новости Татарстана / Татарстан Хэбэрлэре, Новости в субботу / Адымнар ТНВ-Татарстан ТНВ-Планета (повтор сюжета на рус.яз) 1 мин./1 сек. 1 мин./1 сек. 36 000,00/600,00 4 500,00/75,00

— видеоролик по индивидуальному плану (согласно жеребьевке): — с 05:00 до 7:59, с 10:01 до 17:29 1 сек. 550,00** — с 8:00 до 10:00, с 17:30 до 23:00 1 сек. 730,00** — с 23:01 до 00:30 1 сек. 120,00**

Безвозмездное оказание услуг по предоставлению эфирного времени (согласно жеребьевке) оценивается:

— 1 мин./1сек. — 30 000,00 руб./500,00 руб. (НДС не облагается).

*Съемка за пределами г. Казань (коэффициент 1,5)

**Возможно смещение рекламного блока в пределах 30 мин.

420095, РТ. Казань, ул. Ш. Усманова, 9, АО «ТРК «Новый Век»

Коммерческий департамент, отдел продаж ТВ

Тел.: (843) 5-705-100 (многоканальный)