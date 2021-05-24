В Казани временно ограничат движение по улице Маршала Чуйкова

В Казани временно ограничат движение по улице Маршала Чуйкова. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Возле жилых домов №62 и №77 проводятся работы. До 26 мая будет полностью закрыта проезжая часть, кроме автобусных полос. Тротуар полностью закроют до 20 июня. С 26 по 31 мая будут полностью закрыты автобусные полосы.

Из-за реконструкции магистрального тепловода будут действовать эти ограничения.

Ранее сообщалось, что в Казани ограничили движение транспорта по автомобильной дороге по улице Академика Королева до конца июня.

Алексей Нечаев