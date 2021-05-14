Сегодня в Татарстане ожидается до +32 градусов

В пятницу, 14 мая, в Татарстане ожидается переменная облачность. Днем преимущественно без осадков.

Ветер юго-восточный, южный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит +27..+32 градуса. В Казани синоптики прогнозируют от +29°С до +31°С. В Набережных Челнах днем столбики термометров будут колебаться от +29°С до +32°С.



По данным Гидрометцентра РТ, в Татарстане с 10 мая установилась аномально жаркая погода. Среднесуточные температуры будут на девять и более градусов выше нормы до 20 мая.



Татьяна Демина