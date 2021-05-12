Мэр Челнов в 2020 году заработал 25,9 млн рублей

Мэр Челнов Наиль Магдеев за 2020 год заработал 25,9 млн рублей, такие сведения есть в декларации на портале городской мэрии.



Такой доход получен с учетом реализации имущества. У мэра в распоряжении есть квартиры — одна площадью 94,4 кв. м, другая — 198 кв. м. По-прежнему из транспорта у мэра значится «Нива» и прицеп. Супруга градоначальника указала нулевой доход.

В 2019-м мэр заработал 4,9 млн рублей. Общий доход семьи мэра Челнов составлял 5,8 млн рублей.

В 2020 году мэр Казани Ильсур Метшин заработал 6,5 млн рублей.

Маргарита Головатенко